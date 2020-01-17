Атырау.​ 17 января. КазТАГ — Новый аким назначен в Атырау, передает корреспондент агентства.

«17 января по согласованию администрации президента, распоряжением акима Атырауской области по согласованию депутатов городского маслихата акимом Атырау назначен Кайрат Уразбаев. До последнего времени он занимал должность первого заместителя председателя правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI)», — сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на активе города в пятницу.

Напомним, бывший аким Атырау Алимухаммед Куттымуратулы 14 января ушел в отставку по собственному желанию.