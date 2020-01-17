В США на Facebook подали групповой иск в суд за антиконкурентное поведение

Алматы. 17 января. КазТАГ – Четыре компании в США подали групповой иск в суд на Facebook, обвинив социальную сеть в антиконкурентном поведении, сообщает Reuters.

«В четверг четыре компании подали иск в Федеральный суд США на Facebook Inc (FB.O) за предполагаемое антиконкурентное поведение, заявив, что социальная сеть незаконно запретила доступ разработчиков мобильных приложений к своей платформе с целью нанести вред своим потенциальным конкурентам», — говорится в сообщении.

По словам партнера юридической фирмы Pierce Bainbridge Явара Батхи, представляющего в суде интересы истцов, «Facebook столкнулся с реальной угрозой со стороны мобильных приложений, и, хотя он мог бы ответить конкурентами по существу, вместо этого он решил использовать свои возможности, чтобы преднамеренно устранить своих конкурентов».

Как сообщается, Facebook не впервые борется с небольшими разработчиками мобильных приложений, чья продукция основывается на доступе к пользовательским данным.

«Facebook ограничил доступ некоторым приложениям еще в 2012 году, а остальным доступ был разрешен. Социальная сеть также сталкивается с многочисленными расследованиями возможных нарушений антимонопольного законодательства со стороны регуляторов по всему миру», — отмечается в публикации.