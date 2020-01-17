ПИИР во время чумы

Кто остановит этого чудовищного ненасытного раджу?

Когда-то давным-давно была популярна индийская сказка «Золотая антилопа». В детстве я ее слушала на грампластинке и знала наизусть, до едва уловимого звука и придыхания. И каждый раз колотилось сердце, когда маленький герой оказывался в опасности и на помощь ему приходила антилопа, способная ковать золотые монеты.

От жадности раджа кричал: «Еще, еще!». Остановись вовремя – и все были бы счастливы. Но жадность и безрассудство сильных мира сего не знает границ. В итоге все золото превратилось в черепки.

Незамысловатый, но весьма актуальный для нас сюжет.

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Новое десятилетие Казахстан встречает со свежеиспеченной программой индустриально-инновационного развития (ПИИР), на подходе новые концепции развития регионов, цифрового Казахстана и, наверное, много еще других интеллектуальных потуг.

Конечно, странно, что большинство экспертов узнают о новых программах постфактум, как в этот раз произошло с ПИИР. Раз – и принята. Никто ее не видел, не обсуждал, не анализировал. И даже непонятно, была ли в ней необходимость вообще.

Там, в Астане, уже давно поставили на поток не реальное производство, не новые технологии, не инновационные изобретения, а — государственные программы.

Проблема в том, что в создание этих многочисленных, и нескончаемых, и перекликающихся программ вкладывается немало усилий и средств. А отдача – совершенно неочевидная: многие инициативы и начинания никак не могут переместиться из теоретической плоскости в 3D-пространство.

Это очень напоминает сценарий, по которому развивались события в детской сказке. Наша власть, как старый ненасытный раджа, разрешает разным министерствам и ведомствам штамповать программы, которые, конечно, при профессиональном подходе, могли бы стать золотоносящими. Но, увы, чем больше выходит в тираж программ, тем меньше надежд: мы рассчитываем на золото – получаем пшик.

Кто остановит это чудовищное действо? Кто в силах проявить волю – все равно какую – политическую или экономическую?

Кто найдет в себе смелость рассказать, что каждая программа – это уже не во имя развития, а против экономики, народа, страны? Кто найдет в себе мужество признать ошибочный подход к экономической политике государства? Кто выйдет на сцену и скажет: «Мы проиграли». И назовет все своими именами. Что каждая государственная программа – это профанация, тривиальная схема по освоению государственных средств. Что «освоение средств» — это ловушка, потому что даже речи нет о том, чтобы оценить эффективность этого приятного во всех отношения для бенефициаров процесса. Что за министерскими портфелями стоит очередь – они, знаете ли, ноша нетяжелая, нести их можно вдохновенно. Что кресла руководителей квазигосударственных холдингов и компаний – еще та синекура.

Кто станет тем пассионарием, кто сможет взять на себя ответственность и противостоять сложившейся системе координат, ценностей, цинизма? Сможет ли кто-то, вопреки всему и вся, сделать так, чтобы как можно скорее соприкоснулись эти две параллельные реальности: теория и практика?

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Впрочем, справедливости ради, нужно сказать, что восприятие действительности простых домохозяек, экспертов и нур-султановской номенклатуры отличается сильно.

Первые, увы, не особенно разбираются в экономической политике государства, они в своем большинстве судят об экономических успехах на уровне стабильности потребительских рынков, цен и доходов. Их оценки ограничиваются двумя опциями: довольны – не довольны. И, кстати, их легко убедить в том, что никогда хорошо они так еще жили.

Вторые, так бывает, отягощены специальными знаниями, у них хорошо развиты аналитические способности и критическое мышление. Конечно, среди них есть оптимисты и пессимисты, не без этого. Но в целом все чаще раздаются голоса о том, что государственные программы, увы, не приносят того эффекта, которого следовало бы ожидать. Они аргументировано могут доказать, что бравурные марши, доносящиеся из высоких кабинетов – очень часто, мягко говоря, не в тему.

Критики экономической политики, безрезультатной и даже в чем-то вредительской, перешли уже с эзопова языка на человеческий, от намеков – к артикуляции претензий, но все еще пытаются подыскивать правильные слова и выражения. Деликатность, конечно, замечательна. Только тоже вредна.

Третьи… А может быть, там, в Астане, действительно думают о том, что эти программы успешны? Может быть, они и мысли не допускают о том, что многие статистические выкладки – правда дьявола?

Хорошо, согласны – есть планы, есть деньги. Но что мешает установить адекватные, прогрессивные цели (очень часто наша цель, увы, – это довольно низкие индикаторы, которые легко выполнить), строго следовать этим планам и установить жесткий контроль за исполнением? Ведь этого нет и в помине.

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Проблема, похоже в том, что мы все воспринимаем ту или иную государственную программу как заявку на прорыв. А для чиновников – это лишь рутина, техническое задание на следующую пятилетку. Без всяких претензий на революционные изменения и прогресс.

Может быть, в этом все дело?

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