Алматы. 17 января. КазТАГ — Произошедшее в Китае землетрясение почувствовали алматинцы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 17 января в 22 час. 05 мин. 49 сек. Алматинского времени (17 января в 16 час. 05 мин. 49 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 368 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12,7. Магнитуда MPV 5,7. (…) Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы два балла», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В ведомстве уточнили, что координаты эпицентра 39.90° с.ш. 77.04° в.д., глубина 10 км.