Павлодар. 17 января. КазТАГ — Аким Павлодарской области Булат Бакауов взят под стражу на два месяца, передает корреспондент агентства.

«Ходатайство следователя, поддержанного генпрокуратурой, подлежит удовлетворению по следующим основаниям: находясь на свободе, он может воспрепятствовать объективному расследованию, оказать давление или скрыться от органов уголовного преследования. Он обвиняется в тяжком преступлении. Меру пресечения в отношении Бакауова избрать в виде содержания под стражей на два месяца (до 16 марта 2020 года – КазТАГ)», — сказал судья следственного суда Павлодара Балтабай Думбекбаев на заседании суда об избрании меры пресечения Бакауову в пятницу.

Ранее сообщалось, что прокурор Рустам Садвакасов раскрыл в суде подробности дела Бакауова. По его словам, 26 сентября 2019 года специалистами департамента государственных доходов (ДГД) по Павлодарской области была начата комплексная налоговая проверка налогоплательщика ТОО «AksuTransLogistic», единственным учредителем которого является родственник Бакауова Бакауов Р.Д., по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. В декабре 2019 года Булату Бакауову стало известно, что в ходе налоговой проверки ТОО «AksuTransLogistic» выявлены нарушения налогового законодательства, влекущие доначисление юридическому лицу налогов на сумму свыше Т200 млн. По словам прокурора, Бакауов потребовал от должностных лиц ДГД по Павлодарской области сокрытие истинных результатов проверки и уменьшение суммы доначисления налога до Т5 млн.

Таким образом, аким Павлодарской области подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренное пунктом 3 части 4 статьи 362 УК РК – превышение власти и должностных полномочий, то есть совершение лицом, занимающим ответственную государственную должность действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, и повлекшие причинение существенного ущерба вреда охраняемым законом интересов государства, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций.

Также он уточнил, что Бакауов был задержан 16 января.

Напомним, 15 января МИА КазТАГ со ссылкой на источник в экибастузском акимате сообщило о том, что аким Бакауов не приехал на плановое мероприятие в Экибастузе на фоне информации о том, что он и один из его помощников были задержаны сотрудниками КНБ. Однако сами спецслужбы, а также пресс-служба акимата Павлодарской области данную информацию официально не подтверждают. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в ИВС и СИЗО Павлодара аким региона не доставлялся.

Позднее в облакимате прокомментировали распространенные в СМИ, социальных сетях и мессенджерах аудиозаписи и сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. В пресс-службе отметили, что «на данный момент нет никаких официальных подтверждений этой информации». Также в облакимате попросили «воздержаться от выводов до появления официальных данных».

В этот же день источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту агентства, что Бакауов и его советник находятся в здании департамента КНБ региона. Он не уточнил, кто именно из советников Бакауова находится вместе с акимом в здании ДКНБ, но отметил, что «советник – женщина». Отметим, что на протяжении длительного времени единственным советником-женщиной Бакауова является Татьяна Фишер.

16 января в пресс-службе акима Павлодарской области сообщили, что «на данный момент акимат Павлодарской области работает в штатном режиме». Как заявили в облакимате, «все руководство области находится на своем рабочем месте, единственное – аким области сейчас находится не в здании акимата, но он по рабочим моментам городе Павлодар сейчас». Однако уже к вечеру 16 января пресс-служба КНБ распространила сообщение, что 15 января комитетом нацбезопасности были проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по пункту 2 части 2 статьи 362 УК РК в отношении акима Павлодарской области Бакауова «по факту превышения должностных полномочий». Отмечалось, что «в настоящее время следственные действия продолжаются».

17 января источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией, сообщил о том, что Бакауов задержан и помещен в ИВС Павлодара.

В этот же день источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией, сообщил, что депутатов маслихата Павлодарской области созвали на собрание актива без участия СМИ в облакимат в Павлодаре.

Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в марте 2016 года, а до этого он с апреля 2014 года по март 2016 года был акимом Павлодара, еще раньше – с октября 2011 года по апрель 2014 года занимал должность акима города Аксу Павлодарской области.