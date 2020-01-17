Нур-Султан. 17 января. КазТАГ – Снег ожидается в пятницу в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, метель. Днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 25 метров в секунду. Температура ночью -6-8, днем -1-3.

В Алматы переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью -6-8, днем -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -7-9, днем +1+3.