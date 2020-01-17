Иск адвокатов к департаменту по обеспечению деятельности судов рассмотрели в Нур-Султане

Нур-Султан. 17 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Иск адвокатов к департаменту по обеспечению деятельности судов о признании противоречащим закону и недействительным приказа ИО руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде (ВС) РК о выдаче копии аудио-, видеозаписи судебного заседания рассмотрели в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Мы оспариваем приказ департамента по обеспечению деятельности судов Верховного суда, которым были утверждены правила, которые регулируют правила выдачи произведения аудио-, видеофиксации судебных заседаний», — сообщил в пятницу в кулуарах Есильского районного суда Нур-Султана истец адвокат Аманжол Мухамедьяров.

По его словам, приказом были ограничены как права адвокатов, так и любого участника процесса на свободное получение материалов аудио-, видеофиксации судебных заседаний.

«То есть мы должны давать расписки, по которым мы должны взять на себя обязательства, что мы не будем передавать АВФ (аудио-, видеофайлы судебного заседания – КазТАГ) никому не передавать, в том числе СМИ, в социальные сети не выкладывать, а без расписки нам не выдают. В итоге нас лишают права на защиту своих подзащитных. Мы считаем, что путем вынесения данного приказа департамент Верховного суда превысил свои полномочия, ограничил в конституционных правах своих граждан», — добавил адвокат.

Иск Мухамедьярова и еще одного адвоката – Ерлана Газымжанова – рассмотрела судья Есильского райсуда столицы Мадина Давлетова. Представителями ответчика выступили руководитель канцелярии специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Асемгуль Болтыбаева и работник Сарыаркинского районного суда Нур-Султана Эльвира Жанабаева. На стороне истцов выступили также адвокаты из нескольких регионов Казахстана, а также Республиканская коллегия адвокатов.

«Таким образом, часть формы заявления, являющейся приложением к приказу ИО руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного суда Республики Казахстан) К. Елибаева от 15 мая 2017 года №6001-17-7-6/185 «О внесении изменений и дополнения в приказ руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (…) от 24 ноября 2015 года №6001-15-7-6/486 «Об утверждении правил технического применения средств аудио-, видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода судебного заседания, хранения и уничтожения аудио-, видеозаписи, доступа к аудио-, видеозаписи» противоречит пункту 2 статьи 20 и пункту 1 статьи 39 Конституции РК, пункту 9 и пункту 12 части 3 статьи 33 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», пункту 6 статьи 7 Закона РК от 6 апреля 2016 года №480-V «О правовых актах», — говорится в исковом заявлении Мухамедьярова.

Спорным приложением к приказу является форма заявления о выдаче копии аудио-, видеозаписи судебного заседания, в тексте которого содержится следующее:

«Обязуюсь: 1) использовать предоставляемую копию аудио-, видеозаписи судебного заседания только для защиты своих прав, не нарушая права и законные интересы других лиц, участвующих в деле; 2) не размещать предоставляемую копию аудио-, видеозаписи судебного заседания в средствах массовой информации, в том числе в открытом доступе в сети интернет; 3) не передавать предоставляемую копию аудио-, видеозаписи судебного заседания третьим лицам».

В конце формы заявления есть пустая графа для подписи заявителя и предупреждение об установленной законом административной (статья 79 КоАП) и уголовной (статья 147 УК РК) ответственности за нарушение конституционных прав граждан, а также за нарушение Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

Ответчики в судебном заседании с исковым заявлением не согласились. По их мнению, оспариваемый приказ не противоречит законам, так как он был зарегистрирован министерством юстиции.

«Статьей 145 Гражданского кодекса РК установлено, что никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия», — сообщила в судебном заседании представитель ответчика Болтыбаева.

Также она заявила, что сбор персональных данных и их распространение, выходящих за рамки заявленных целей их сбора, возможны лишь с согласия субъекта, если эти объекты не охвачены конфиденциальностью.

Напомним, 14 января стало известно еще об одном процессе – на этот раз между адвокатами, являющимися участниками судебных процессов, и судом. Так, как следует из сюжета программы «Панорама дня» на канале СТВ, двоих адвокатов судят в Нур-Султане за публикацию скандального видео из зала суда – фрагментов аудио- и видеофиксаций судебного заседания с неэтичным поведением одного из судей в соцсети. В настоящее время в отношении двух адвокатов инициированы иски о пожизненном лишении их права на адвокатскую профессию.

В размещенной в этот же день на сайте КазТАГ реплике мы описали ситуацию, когда после двух запросов в Верховный суд (ВС) РК так и осталось непонятным, имеют ли право граждане Казахстана, которые не участвовали в судебных заседаниях, получить на бесплатной основе копии протоколов, аудио- и видеозаписи открытых судебных заседаний по уголовным делам.