Нур-Султан. 18 января. КазТАГ — 27 участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды, передает пресс-служба АО «НК «Казавтожол».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями с утра 18 января движение ограничено на 27 участках. Их протяженность составляет 3610 км», — сообщила в субботу руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай.

По данным ведомства, дороги перекрыты для всех видов транспорта на участках а/д: Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 16-200 (Нур-Султан-граница Павлодарской обл.); Нур-Султан-Коргалжын, км 38-130 (Акмол-заповедник Коргалжын); Екатеринбург-Алматы, км 1291-1353 (Юбилейный- граница Карагандинской обл); Екатеринбург-Алматы, км 856-917 (граница СКО-Жаксы); Жезказган-Петропавл, км 377-441 (граница Костанайской обл-Державинск); Нур-Султан-Киевка-Темиртау, км. 16-51, (Нур-Султан-граница Карагандинской обл); Алматы-Усть-Каменогорск, км 558-615 (Ушарал-граница ВКО); Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ); Омбы-Майкапшагай, км 756-906 (Семей-Калбатау); Усть-Каменогорск-Шемонаиха- граница РФ, км 15-105 (Глубокое-Шемонаиха); Семей-Кайнар, км 8-266; Усть-Каменогорск-Семей, км 10-198 (Герасимовка-Семей); Омбы-Майкапшагай, км 587-733 (граница Павлодарской обл-Семей); Семей-граница РФ, км 3-113; Алматы-Усть-Каменогорск, км 778-1068 (Аягуз-К.Кайсенов); Усть-Каменогорск-Риддер- граница РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер); Караганда-Аягуз-Бугаз, км 447-941 (Малкелди-Бугаз); Алматы-Усть-Каменогорск, км 615-768 (граница Алматинской обл-Аягоз); Таскескен-Бахты-граница КНР, км 0-75 (Таскескен-Урджар); Омск-Майкапшагай, км 910-1002 (Калбатау-Кокпекти); Екатеринбург-Алматы,км 1353-1425 (граница Акмолинской области-Темиртау); Екатеринбург-Алматы, км 1504-1620 (Караганда-Аксу-Аюлы); Жезказган-Петропавловск, км 252-377; Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км 205-259 (граница Акмолинской обл-Бозшаколь); Калкаман-Баянауыл-Умиткер- Ульяновск, км 0-231 (Калкаман-граница Карагандинской обл); Кызылорда-Павлодар, км 1135-1367 (граница Карагандинской обл-Ленинский); Екатеринбург-Алматы, км 835-856 (Чистополье-граница Акмолинской обл).