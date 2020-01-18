Алматы. 18 декабря. КазТАГ — Мадина Алимханова. В Алматы владельцы авто с армянскими номерами собрались на акцию протеста, передает корреспондент агентства.

«Мы решили собраться, потому что в Республике Казахстан запрещают ездить на армянских номерах. У меня машина с армянским учетом, сами поехали, растаможили в Таможенном союзе, в конце 2019 года оплатили все госпошлины. Я думал, без проблем можно будет передвигаться в Республике Казахстан. На тот момент никаких указаний не было, что нельзя будет ездить, я сам не знал, что запретят», — сказал участник акции Асхат Отыншиев.

По его словам, возмущение автовладельцев вызвали слова замминистра МВД о том, что надо или поставить на учет, или вывезти машину обратно в Армению, а также высокая стоимость утилизационного сбора.

«Утилизационный сбор очень дорогой, около Т2,5 млн, плюс экологический сбор. Это очень дорого, дороже, чем сама машина, где-то Т3-4 млн. У меня нет такой возможности это оплатить», — отметил он.

По словам Отыншиева, владельцы авто с кыргызскими и армянскими номерами намерены обратиться в Нур-Султан с просьбой снизить утилизационный сбор.

«Мы теперь хотим, чтоб мы свободно передвигались. Нам же приходят штрафы также, как и тем, кто с казахстанскими номерами. Мы хотим обратиться в Астану, в министерство, чтобы нам дали какие-то условия, чтобы регистрацию нам сделали не за такие высокие суммы, чтобы каждый гражданин мог оплатить. Я могу где-то до Т500 тыс. заплатить», — добавил он.

По его словам, готовность подписать обращение выразили более 60 человек. Сотрудники автоЦОНа не смогли прояснить ситуацию, предложив автовладельцам обращаться в Нур-Султан.

Напомним, 16 и 17 января МИА КазТАГ сообщало, что Владельцы кыргызских и армянских авто вышли на митинги в нескольких городах Казахстана.

Ранее министерство внутренних дел РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане.