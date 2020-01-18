Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 18 января. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т376,5, а продажи – Т378.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 377, а продают по Т378,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т377,5, а продажи – Т377,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т376,5.