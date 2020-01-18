Нур-Султан. 18 января. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу лишь на юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Быстро смещающаяся ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы вызовут снег, усиление ветра и метель в северных и восточных регионах РК. На юго-запад страны будет оказывать влияние очередной циклон – пройдут осадки в виде дождя и снега. На южной половине РК ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем и ночью -5-7.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем -1-3, ночью -9-11.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +3+5, ночью -9-11.

В Алматинской области ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. Днем -4+1, ночью -6-11.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами – гололед. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Туркестанской области ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью -8-13.

В Павлодарской области днем местами, ночью по всему региону ожидается снег, также ожидаются метель, ночью местами сильная метель, ветер ночью 15-20, порывы 23-28, местами 30 метров в секунду и более, днем местами 15-20 метров в секунду, местами ожидается гололед. Днем и ночью -5-10.

В Кызылординской области ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. Днем -2+3, ночью -6-11.

В Карагандинской области местами ожидаются снег, метель, туман, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Жамбылской области ожидается погода без осадков, местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -7-12.

В Костанайской области местами ожидаются снег, метель, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются снег, метель, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -4-9, ночью -6-11.

В Акмолинской области днем местами, ночью по всему региону ожидается снег, ночью ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем – местами метель, ветер 15-20 метров в секунду, местами – туман. Днем -3-8, ночью -5-10.

В Актюбинской области местами ожидаются небольшой снег, туман, ночью местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -4-9.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается погода без осадков, ночью местами ожидается небольшой дождь с небольшим снегом, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Атырауской области днем местами ожидается небольшой дождь со снегом, ночью – без осадков, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5, ночью -1-6.

В Мангистауской области днем по всему региону, ночью местами ожидается небольшой дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0+5, ночью -2+3.

«В ближайшие трое суток на реках республики будут наблюдаться колебание уровня воды и усиление ледообразования, на реке Сырдарья ожидается подъем уровня воды», — предупредили синоптики.