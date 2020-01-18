Накренившийся дом в микрорайоне Зердели в Алматы можно усилить с помощью свай

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Алматы. 18 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Накренившийся дом №179 в микрорайоне Зердели в Алматы можно усилить с помощью свай, передает корреспондент агентства.

«Согласно результатам заключения, дом №179 можно сохранить, усилив как основание, так и верх здания. В частности, мы предлагаем поставить по периметру дома сваи и связать их с устойчивым фундаментом», — сказал на собрании жильцов дома управляющий директор по производству АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА) Ералы Шокбаров.

По его словам, работа по укреплению основания здания состоит из девяти этапов и включает в себя, в частности, цементацию по дому с помощью силикатизации цементным раствором, выемку грунта для выравнивания дома, после чего установку по периметру свай и завязывание их с устойчивым фундаментом.

«Эти решения апробированы нами на домах, крен которых обнаруживался и устранялся в 2016-2018 годах. После того, как мы усилим основание, в здании могут появиться новые трещины, которых раньше не было. Так что после усиления мы снова здание обследуем, заходим во все квартиры, разрабатываем проектные решения для укрепления верха здания», — добавил Шокбаров.

Также он отметил, что по окончании работ по усилению зданий КазНИИСА ведет мониторинг.

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«По примеру тех домов, где мы крен устраняли — через год после проведения работ по усилению мы здание обследуем, если динамики нет, мы даем повторное заключение» — подчеркнул он.

Говоря о причинах крена дома №179, эксперт отметил выявленные КазНИИСА отклонения строителей от проектных решений.

«Так, под основанием дома грунтовая подушка вместо 1,5 м была 1,1 м. После завершения строительства должна была произведена так называемая обратная засыпка котлована, где нами был обнаружен строительный мусор. Также одной из причин стало попадание воды под основание», — уточнил он.

Говоря о том, как будут проводиться ремонтные работы, директор КазНИИСА подчеркнул, что решение принимается не ими.

«У нас был заказчик заключения — акимат Алатауского района Алматы. Если будет принято решение усиливать дом, будет проведен конкурс по определению подрядчика, который будет согласовывать работы с КазНИИСА как с автором проекта, весь процесс работ нами будет контролироваться», — резюмировал он.

В свою очередь заместитель прокурора Алатауского района Ержан Болатханов сообщил, что по факту крена дома №179 возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 278 (недоброкачественное строительство) УК РК, там санкции — до шести лет лишения свободы. Дело передано в департамент полиции Алматы, произведены определенные следственные действия, выявляется круг фигурантов. В основу будет положено заключение КазНИИСА», — сказал Болатханов.

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