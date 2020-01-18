Нур-Султан. 18 января. КазТАГ — Туман, метель и гололед ожидаются в воскресенье в четырех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«19 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 85-90 %.

«19 января в Кызылординской и Костанайской областях местами ожидаются туман и гололед», — следует из сообщения.

По данным метеорологов, вероятность шторма 90-100 %.

«19 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег, местами метель, туман, ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 %», — резюмируется в сообщении.