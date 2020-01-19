Алматы. 19 января. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 595 км от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 января в 06.04 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 595 км на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине 5 км. Энергетический класс землетрясения 10,1. Магнитуда MPV 4,0», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.