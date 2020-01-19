Алматы. 19 января. КазТАГ — Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном Boeing, передает ТАСС.

«Мы повторно провели консультации с украинскими экспертами и подтвердили, что черные ящики в Иране расшифровать невозможно. Согласно пожеланиям Украины, бортовые самописцы будут отправлены в эту страну», — сообщил глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

Чиновник добавил, что бортовые самописцы попробуют расшифровать в Киеве совместно с экспертами из Франции, Канады и США.

«Если эта попытка не увенчается успехом, черные ящики будут отправлены во Францию», — подчеркнул Резайефар.

По информации агентства, в пятницу офис генерального прокурора Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать Киеву бортовые самописцы сбитого лайнера. С предыдущим запросом Украина обращалась к Ирану 15 января. В тот же день директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев 20 января в Киеве.