Владельцы авто с зарубежными номерами собрались на митинги в Атырау и Алматы

Алматы. 19 января. КазТАГ – Владельцы автомашин с армянскими, российскими и кыргызскими номерами собрались на акции протеста в Атырау и Алматы, передает корреспондент агентства.

«Вы вот говорите, что знаете законы. А почему тогда таможенники не исполняют законы? Объявили, что с 2020 года нормы вступают в силу, с 10, с 15 января вы заявили. А почему таможенники в таком случае продолжают впускать в Казахстан эти автомобили из Армении, из Кыргызстана? Мы таксуем, за счет этого зарабатываем деньги на жизнь. А вы требуете с нас большой оплаты за перерегистрацию этих автомобилей», — сказал участник митинга в Атырау в воскресенье.

В свою очередь, участники митинга в Алматы обратились с просьбой к Нурсултану Назарбаеву.

«Мы просим у Елбасы позволить нам и дальше ездить на автомобилях с армянскими и кыргызскими номерами, которые сейчас находятся в стране. Мы не отказываемся от выплаты страховки и других выплат, но просим разрешить пользоваться этими автомобилями до полного износа. Или пусть власти сами осуществят перерегистрацию этих автомобилей», — заявили участники митинга в Алматы.

Кроме того, они выступили с просьбой привести правила регистрации автомобилей из стран-участниц Таможенного союза в соответствие с правилами, действующими в Кыргызстане, России и Армении.

«Просим нас легализовать, поставить нас на учет, т.к. в Таможенном союзе наше транспортное средство из Казахстана, свободно ставится на учет в Армении, в России, в Киргизии. Почему мы в Казахстане не можем также свободно регистрировать транспортное средство из Таможенного союза, просто поставить на учет? Почему нас каждый раз давят какими-то новыми порядками? Введите закон, который ограничит ввоз транспортного средства из Таможенного союза. Не вводят же. Вводят какие-то правила дорожного движения, которые вообще не касаются никакого закона. Просим вас разобраться в этом деле и помочь нам ездить на наших машинах, просим легализовать и сделать так, как во всем Таможенном союзе», — сказали участники митинга.

На акции в Алматы собралось несколько десятков человек, в Атырау – более 100.

По мнению общественного деятеля Маргулана Сейсеймбая, причиной сложившейся ситуации является попытка автопроизводителей Евразийского союза Казахстана, России и Беларуси защитить свои рынки от более дешевых авто из Армении и Кыргызстана, а также низкий уровень дохода казахстанцев, которые не могут себе позволить приобретать авто по высоким ценам.

Как считает Сейсеймбай, для выхода из

сложившейся ситуации правительство должно запретить ввоз автомобилей из Армении

и Кыргызстана, либо взимать все необходимые пошлины и сборы при ввозе авто в

Казахстан, официально зарегистрировать все 170 тысяч автомобилей, уже ввезенных

в Казахстан из этих стран, при этом пошлины и налоги на них должны быть снижены

на 50%.