Алматы. 19 января. КазТАГ — Крещение празднуют православные казахстанцы, передает корреспондент агентства.

«Массовые купания 18 января продолжатся до 24.00, 19 января – с 08.00 до 01.00. В православии праздник Крещения Господня отмечают 19 января. Он проводится в два этапа: первый совершается вечером накануне праздника в храме (Крещенский сочельник), а второй – в день праздника вне храма, с крестным ходом на реки и водоемы. Обязательным атрибутом праздника является погружение в купель, которую вырубают в замерзшей реке», — сообщает столичный акимат.

По данным КЧС МВД РК, во всех регионах республики определены специальные места (проруби, купели) на водоемах для купания. Количество определенных мест для купания – 314. Данные места оборудованы специальными трапами и находятся возле спасательных станций.

«Специальные проруби для массовых купаний будут обустроены на реке Есиль в районе Дворца школьников имени М. Отемисова и ЖК «Гранд Алатау», а также возле парка «Столичный», — сообщается на сайте акимата Нур-Султана.

Для крещенских купаний в Алматы и Алматинской области определено 21 место. Все желающие смогут совершить погружения в проруби и купели при храмах.

Напомним, ранее казахстанские синоптики сообщили, что на Крещение в 2020 году прогнозируется аномальное тепло. По данным метеорологов, на 18-20 января температура воздуха в северной половине предполагается выше климатической нормы на 5-10 градусов Цельсия, в южной – около нормы и на 2-4 градуса Цельсия выше нее.