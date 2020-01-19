Алматы. 19 января. КазТАГ — Митинг автомобилистов состоялся в Уральске, передает «Мой город».

«Митинг прошел на авторынке по ул. Придорожная 19 января в 15.00. Собрались десятки автовладельцев. Практически все они ездят на авто с армянскими номерами. Их требование — либо власти должны разрешить, как и прежде беспрепятственно ездить на авто с иностранными номерами, либо нужно уменьшить сумму при регистрации», — говорится в сообщении в воскресенье.

По словам водителей, у них нет нужной суммы для регистрации — это порядка Т2-3 млн.

«Либо, чтобы как прописано в законе ЕАЭС, с нас не требовали убрать машину с территории Казахстана. Мы хотим ездить на своих авто, потому что мы кормим семьи, платим авто. Это проблема правительства, они не усмотрели, нужно было разворачивать первые пять машин. Люди бы друг другу это рассказали, не стали бы покупать эти машины. Раз это проморгали, то надо идти на уступки автовладельцам. Я, к примеру, купил машину в Армении, потому что здесь по такой цене я куплю только старую, убитую машину. У нас цены не доступные для населения. Моя машина не проходит по всем параметрам, там вообще такие требования, что 90% машин не пройдут. Пусть правительство установит цену на регистрацию 150-200 тысяч, такие деньги можно найти, но три миллиона — это недоступно для населения» — возмущается автолюбитель Георгий Читанава.

По данным портала, собравшиеся один за другим подходили к микрофону — и требование у всех было одинаковым — уменьшить сумму при регистрации.

Сегодня владельцы авто с зарубежными номерами также собрались на митинги в Атырау и Алматы. Участники митинга в Алматы обратились к Нурсултану Назарбаеву с просьбой позволить им и дальше ездить на автомобилях с армянскими и кыргызскими номерами, которые сейчас находятся в стране. Кроме того, они выступили с просьбой привести правила регистрации автомобилей из стран-участниц Таможенного союза в соответствие с правилами, действующими в Кыргызстане, России и Армении. На акции в Алматы собралось несколько десятков человек, в Атырау – более 100.

Напомним, 16 и 17 января МИА КазТАГ сообщало, что владельцы кыргызских и армянских авто вышли на митинги в нескольких городах Казахстана.

Ранее министерство внутренних дел РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане.