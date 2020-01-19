Землетрясение почувствовали жители Алматы

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Алматы. 19 января. КазТАГ — Землетрясение почувствовали жители Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 19 января в 19.27 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 370 км на юг от Алматы на территории Китая на глубине 10 км. Энергетический класс землетрясения 14,1. Магнитуда MPV 6,0», — говорится в сообщении в воскресенье.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 3-4 балла.

«Мы почувствовали землетрясение на 13 этаже, на пятом этаже тоже почувствовали», — рассказала одна из жительниц города.

По словам некоторых горожан, в квартирах качались люстры.

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