Станут ли отныне западные страны относиться серьезнее к выявляемым их правоохранительными органами коррупционным делам, связанным с Казахстаном?

Исходя из опыта прошлого, можно предположить, что такое вряд ли произойдет

Издание New Europe опубликовало статью под названием «Kazakhstan joins Council of Europe Group of States against corruption» — «Казахстан присоединяется к группе государств против коррупции Совета Европы».

В ней говорится так: «Казахстан вошел в группу государств против коррупции Совета Европы», — сообщило Агентство по противодействию коррупции корреспонденту издания New Europe.

«Ратифицировав соответствующий закон, Казахстан 30 декабря 2019 года официально стал пятидесятым членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО)», — сказали в казахстанском Агентстве по противодействию коррупции.

По словам представителей Агентства, вступление Казахстана в состав группы государств против коррупции Совета Европы увеличит вероятность выдачи разыскиваемых преступников, которые находятся за рубежом. Кроме того, это улучшит качество возврата активов, выведенных контрабандным путем из страны.

На сегодняшний день, по данным Агентства по противодействию коррупции, в Казахстане разыскиваются 65 преступников, 33 из которых находятся за рубежом.

ГРЕКО является антикоррупционным органом Совета Европы, призванным обеспечивать соблюдение и эффективное внедрение антикоррупционных стандартов Организации. Оно помогает государствам выявлять недостатки в национальной антикоррупционной политике, давая толчок проведению необходимых законодательных, институциональных и практических реформ.

В состав ГРЕКО входят 47 государств-членов Совета Европы, Белоруссия, Казахстан и Соединенные Штаты Америки».

В свете вышеизложенной информации невольно возникает такой вопрос: станут ли отныне западные страны относиться серьезнее к выявляемым их правоохранительными органами коррупционным делам, связанным, так или иначе, с Казахстаном? Ведь до сих пор в США, Великобритании и континентальной Европе многократно бывали случаи, при которых отмечалась передача должностными лицами зарубежных компании и фирм взяток представителям нашей страны. Но ни разу не было такого, чтобы при этом западные правоохранительные органы удосужились назвать какое-нибудь конкретное имя, связанное с Казахстаном.

Возьмем, к примеру, опубликованный недавно изданием Mondaq News Alerts материал под названием «Worldwide: 2019 Year-End FCPA Update» — «По всему миру: обновленные данные FCPA, конец 2019 года». Речь идет о делах, расследовавшихся американским министерством юстиции согласно Акту США о зарубежных коррупционных практиках или FCPA – «Foreign Corrupt Practices Act». В названном отчетном материале, помимо прочего, упоминается дача бывшими сотрудниками нефтегазовой компании Unaoil Сайрусом Ахсани и Саманом Ахсани взяток государственным служащим в Казахстане, Азербайджане и ряде других стран и сообщается, что суд над ними должен состояться в 2020 году. Можно ли надеяться на то, что в ходе судебного процесса могут быть озвучены имена этих взяткополучателей? Исходя из опыта прошлого, можно предположить, что такое вряд ли произойдет. То же американское министерство юстиции, проводящее расследования согласно Акту США о зарубежных коррупционных практиках, пуще зеницы ока своего бережет тайну имен ставших известными ему предполагаемых казахстанских коррупционеров.

В связи с такого рода историями наша страна прогремела на весь мир еще в пору разоблачений WikiLeaks. С тех пор за рубежом принято считать, что у нас борьба с коррупцией не ведется, а если и ведется, то только в качестве средства борьбы одних кланов с другими. Так докладывал своему руководству в одной из конфиденциальных депеш посол США в РК. Но американские правоохранительные органы, действуя согласно Акту США о зарубежных коррупционных практиках, не разглашают ставшие им известными при этом имена представителей Казахстана.

Британская газета Guardian, одно из пяти крупнейших мировых изданий (наряду с New York Times, Spiegel, Le Monde и El Pais), которым для сохранности передал свои материалы сайт WikiLeaks, опубликовала 12 декабря 2010 года статью Дэвида Ли под названием «WikiLeaks cables name UK banker as middleman in Kazakh corruption ring — The Guardian». Оно переводится так: «Телеграммы WikiLeaks называют британского банкира в качестве посредника в казахском коррупционном кругу».

В статье излагается следующее: «Просочившиеся депеши детализируют то, как большие взятки были выплачены нефтяным начальникам в бывшем советском государстве в обмен на контракт на $219 миллионов. Британский магнат был идентифицирован дипломатами США в качестве человека в центре одного из худших недавних коррупционных скандалов Америки. Деньги были предназначены для помощи техасской нефтяной сервисной компании Baker Hughes в совершении коррупционных платежей нефтяным начальникам казахского государства в обмен на выгодный контракт на $219 миллионов, согласно последующим признаниям компании».

После выявления обстоятельств этого дела компания Baker Hughes, в конце концов, заплатила в общей сложности $44 миллиона в качестве штрафов американским властям, согласно Акту США о зарубежных коррупционных практиках или FCPA – «Foreign Corrupt Practices Act». Имена же тех, кому она давала взятки, остались неназванными.

Таких дел за прошедшую декаду появилось немало. Но не было, повторимся, ни одного случая, когда бы назывались соответствующие имена. И вряд эта практика претерпит изменения в вышеназванном случае с представителями компании Unaoil.

