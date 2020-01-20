Алматы. 20 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 25 тыс. казахстанцев высказались за разработку закона о защите животных, передает корреспондент агентства.

«На сегодняшний день в РК нет единого закона об ответственном обращении с животными, который бы охватывал домашних животных (собак и кошек), диких и сельскохозяйственных. Существующие законы, такие как закон «О ветеринарии», закон «Об охране, воспроизводстве и сохранении животного мира» и другие, не регулируют обращение с животными. Более того, практика зоозащитных организаций и волонтеров показывает, что зачастую существующие законодательные акты не эффективны в защите прав животных. Этой кампанией по сбору подписей, мы хотим еще раз сказать, что Казахстану необходим закон о животных, и привлечь широкий круг общественности к проблемам обращения с животными», — сообщают инициаторы подписной кампании в пользу принятия закона о защите животных, которая проводится Республиканской ассоциацией по защите животных Inucobo на портале zakonanimal.kz.

На настоящий момент подписи оставили 25 214 человек.

По мнению Inucobo, в новом законе необходимо прописать такие нормы, как «ответственное обращение с животными», «защита животных от жестокого обращения», «гуманное сокращение количества бездомных животных (стерилизация)», «повышение уровня культуры и социальной ответственности граждан» и ряд других.

Ассоциация по защите животных Inucobo образована в январе 2018 года. Целью организации является защита домашних и безнадзорных животных, участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам защиты животных, юридическая помощь, благотворительная и культурно-образовательная деятельность в области защиты животных.