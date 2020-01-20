Алматы. 20 января. КазТАГ – Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев может воспользоваться срывом сделки между россиянами и китайцами по золоту, сообщает Der Fonds.

«Китайская компания Fosun не смогла приобрести крупные золотодобывающие активы российской GV Gold. Теперь на этот актив претендуют бизнесмены Роман Троценко и Кенес Ракишев», — говорится в сообщении.

GV Gold ведет активную добычу в Якутской и Иркутской областях Российской Федерации. Предварительно сделка была оценена в сумму до $1 млрд.

Это не первый случай, когда Fosun пытается наладить добычу золота в России. В июле 2017 года компания обратилась к крупному российскому золотодобывающему оператору «Полюс». Fosun намеревался купить 15% «Полюса» – у партнера по добыче Саида Керимова, сына известного олигарха Сулеймана Керимова. Стоимость сделки оценивалась в $1,4 млрд. Однако подписание соглашения сорвалось по неизвестным экспертам причинам.

По некоторым оценкам стоимость актива, который могут приобрести бизнесмены Троценко и Ракишев, оценивается в $850 млн – $1 млрд.