Наша теннисистка – победительница турнира WTA, казахстанские футболисты в клубах российской премьер-лиги, медально-допинговый курьез в тяжелой атлетике и три «бронзы» пловца Дмитрия Баландина

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: Елена Рыбакина рвется в мировую элиту

Добившаяся значительного прогресса в последнее время 20-летняя Елена Рыбакина, которая полтора года назад сменила российское гражданство на казахстанское, выиграла весьма престижный турнир WTA в Хобарте (Австралия) с призовым фондом в 250 тысяч долларов. К моменту его начала она была 30-й в женском рейтинге, и ее «посеяли» третьей. В первом круге Елена уверенно выиграла у словенки Тамары Зиданшек (70-я) – 6:1, 6:4, затем у известной француженки Ализе Корне (61-я) – 7:5, 6:3. А вот победа над австралийкой Лизетт Кабрера (121-я) далась ей сложнее. Наша теннисистка уступала по ходу поединка, но все же сумела склонить чашу весов в свою пользу – 6:7, 7:6, 7:5. Непросто сложился и полуфинальный матч с опытной британкой Хэзер Уотсон (75-я) – 6:3, 4:6, 6:4. Наконец, в противостоянии за титул Рыбакина встретилась с китаянкой Шуай Чжан (35-я), которая год назад выиграла турнир «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии. Для победы Елене оказалось достаточно двух сетов – 7:6, 6:3. Благодаря этому успеху она поднялась на 26-ю строчку рейтинга WTA.

На снимке: Елена Рыбакина с призом за победу в Хобарте (фото с сайта WTA)

Разумеется, при жеребьевке начинающегося сегодня открытого чемпионата Австралии ее включили в число 32-х «сеяных». В стартовом круге ей предстоит играть с американкой Бернардой Пера (71-я). Другая представительница США, очень талантливая 18-летняя Аманда Анисимова (21-я), в прошлом году добравшаяся до полуфинала «Ролан Гаррос», станет соперницей Зарины Дияс (73-я). Наконец, третья наша участница Юлия Путинцева (37-я) встретится с соседкой по рейтинг-листу – опытнейшей Сю Шувей из Тайпея (36-я).

В мужском одиночном разряде от Казахстана выступят Александр Бублик (55-й в рейтинге АТР) и Михаил Кукушкин (66-й). Оба в стартовом круге будут играть с австралийцами: первый – с Джорданом Томпсоном (63-й), а второй – с Марком Полмансом (133-й).

Футбол: казахстанцы едут в Россию

После того, как было принято решение о том, что в национальных чемпионатах стран-участниц Евразийского экономического союза футболисты, являющиеся гражданами других государств-членов ЕАЭС, не должны считаться легионерами (об этом мы писали в обзоре недельной давности), процесс «миграции» между лигами может заметно активизироваться. В частности, уже очевидно, что возрос интерес российских клубов к игрокам сборной Казахстана.

На снимке: Исламбек Куат на тренировке «Оренбурга» (фото с сайта клуба)

Недавно «Оренбург», выступающий в высшем дивизионе чемпионата РФ, подписал контракт с 26-летним опорным полузащитником Исламбеком Куатом, который в последние годы играл за алматинский «Кайрат». Теперь уже бывший партнер Куата по клубу из южной столицы и его ровесник Бауыржан Исламхан, ведущий плеймейкер национальной сборной, сейчас находится на просмотре в санкт-петербургском «Зените», который с большим отрывом лидирует в российской премьер-лиге. За идущий на третьей позиции «Ростов» уже играет другой наш полузащитник 21-летний Бахтиер Зайнудинов. В осенней части чемпионата РФ он забил три гола, в том числе два в матче с московским «Спартаком».

Из «Астаны» в российское первенство могут также перебраться лучший в Казахстане крайний защитник Дмитрий Шомко и форвард Роман Муртазаев. Во всяком случае, переговоры с их агентами ведутся, причем со стороны разных клубов.

Плавание: предолимпийские смотрины

В Китае 15-16 и 18-19 января прошли первые два этапа престижной серии коммерческих соревнований Champions Swim Series. Уже из самого названия понятно, что в них участвуют представители мировой элиты плавания. Каждый заплыв – финальный, в нем стартуют лишь четыре спортсмена. От Казахстана приглашение получил только олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.

В Шеньчжене он стал третьим на обеих брассовых дистанциям. 100-метровку наш соотечественник проплыл за 1 минуту 00,55 секунды, отстав от действующего чемпиона Европы голландца Арно Камминги и бронзового призера мирового первенства 2019-го в этой дисциплине китайца Яна Жибея. На 200-метровке казахстанец тоже стал третьим, уступив тому же Камминге и чемпиону мира 2015-го немцу Марко Коху, при этом опередив серебряного медалиста Олимпиады-2016 (в том заплыве, как известно, победил Баландин) американца Джоша Прено. Но показанное им время, мягко говоря, не впечатляет – 2.13, 58. Это более чем на пять секунд хуже его же результата, показанного год назад на ЧМ.

На втором этапе, прошедшем в Пекине, наш пловец проплыл обе дистанции быстрее. Так, «сотку» он преодолел ровно за минуту и снова стал бронзовым медалистом, проиграв тем же Камминге и Яну Жибею, но обогнав довольно сильного белоруса Илью Шимановича. А вот заплыв на 200-метровку Дмитрий закончил последним, уступив всем трем соперникам – бронзовому призеру двух последних чемпионатов мира в этой дисциплине японцу Иппею Ватанабэ, а также Камминге и Прено. При этом, повторим, дистанцию он преодолел быстрее, чем несколькими днями ранее, – за 2.12,36. Впрочем, это почти на четыре секунды (что очень много) хуже, чем у Ватанабэ.

Тяжелая атлетика: то ли радоваться, то ли плакать

Казахстанская штангистка Анна Нурмухамбетова чуть больше года назад была объявлена бронзовым призером Олимпиады 2012-го. На тех Играх она заняла пятое место в весовой категории до 69 кг (в сумме двух упражнений подняла 251 кг) после северной кореянки Рим Джонг Сим (261 кг), румынки Роксаны Кокош, а также белорусок Дины Сазановец и Марины Шкерманковой (у всех троих 256 кг). Но после перепроверки проб обе спортсменки из Беларуси были дисквалифицированы, и соответственно произошли передвижки.

На снимке: Анна Нурмухамбетова

А неделю назад Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила об аннулировании результата и румынской штангистки – опять же после перепроверки допинг-проб. Это означает, что Нурмухамбетова теперь может получить серебряную медаль ОИ-2012. Впрочем, подводить окончательные итоги соревнований тяжелоатлетов на той Олимпиаде надо будет не раньше осени 2022-го, когда истечет десятилетний срок хранения взятых анализов.

Курьез ситуации заключается в том, что месяц назад Нурмухамбетова сама была заподозрена в применении запрещенного препарата и временно отстранена от участия в турнирах. Причем в данном случае нарушение выявил Казахстанский антидопинговый центр – по итогам взятия проб в ходе летней Спартакиады РК летом прошлого года. Правда, окончательного решения в отношении штангистки пока не вынесено.

Хоккей: две победы в двух матчах

Главными событиями минувшей недели в КХЛ стали ежегодный «матч всех звезд» и связанные с ним различные шоу и конкурсы. А перед этим «Барыс» провел два матча регулярного первенства, в которых его соперниками стали клубы, замыкающие зону «плэй-офф» (то есть занимающие 7-е и 8-е места) Восточной конференции. И в обоих поединках одержал победы.

Во встрече с уфимским «Салаватом Юлаевым» хозяева льда постоянно вели в счете, но гости их догоняли. Последний раз это произошло в начале заключительного периода. Затем команды в течение более чем десяти минут проводили бесплодные атаки, и все же в концовке матча хоккеисты «Барыса» дважды заставили голкипера уфимцев доставать шайбу из ворот – 5:3. Авторами результативных бросков стали Дастин Бойд и Аркадий Шестаков (оба они отличились по два раза), а также Атте Охтамаа.

Спустя пару дней в Нур-Султан приехал магнитогорский «Металлург». Почти полтора периода, или полчаса игрового времени, потребовалось «Барысу», чтобы забить первый гол. Это удалось Линусу Виделлю. Вскоре Даррен Диц реализовал численное преимущество, но через четыре минуты соперник ответил тем же. В начале заключительной трети матча Корбен Найт и Роман Старченко двумя точными бросками, казалось бы, сняли все вопросы о победителе матча, но без нервной концовки не обошлось: уральцы сократили разницу в счете до минимума. Как бы то ни было, выиграв 4:3, казахстанский клуб, сохранивший за собой третью позицию в конференции, не позволил «Авангарду» (второй на «Востоке» и лидер дивизиона Чернышова) оторваться от себя больше, чем на три очка.

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