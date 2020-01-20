Экс-аким Алатауского района Алматы и его бывший заместитель арестованы на два месяца

Алматы. 20 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Бывший аким Алатауского района Алматы Шахмерден Рыспаев и его экс-заместитель Саят Агибаев арестованы на два месяца, передает корреспондент агентства.

«Постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы в отношении подозреваемых лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — сообщили в понедельник в пресс-службе Алматинского городского суда корреспонденту агентства.

Напомним, 18 января антикоррупционная служба сообщила о том, что по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района. Они подозреваются в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме «Развития регионов до 2020 года». По данным ведомства, проводится следствие по фактам получения заместителем акима района посредством банковского перевода на карточный счет взятки в сумме Т500 тыс. от представителя подрядной организации за общее покровительство, совершение служебного подлога путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений – о выполнении фактически невыполненных работ.