Алматы. 20 января. КазТАГ – Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало нефтегазовые компании увеличить свой вклад в борьбу с изменением климата, сообщает Guardian.

«МЭА предупредило нефтегазовую отрасль о том, что она рискует вызвать негативную реакцию общества, если не предпримет меры для борьбы с изменением климата, отдав приоритет получению краткосрочной прибыли. МЭА заявило, что нефтяные компании должны сбалансировать свое стремление к краткосрочной прибыли с решением долгосрочных проблем, принимая более активное участие в борьбе с климатическим кризисом», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе 21 января МЭА готовится призвать нефтяные компании оказать большее содействие в борьбе с изменением климата.

По мнению МЭА, нефтегазовая отрасль сталкивается с «двойной угрозой» – угрозой своей доходности и угрозой неприемлемости для общества.

«Уже есть признаки того и другого, будь то на финансовых рынках или в подсознательной антипатии к ископаемому топливу, которая становится все более заметной в общественных обсуждениях, по крайней мере, в некоторых частях Европы и Северной Америки», — говорится в заявлении.

В докладе говорится, что, хотя некоторые нефтегазовые компании предприняли шаги для поддержки усилий по борьбе с климатическим кризисом, отрасль в целом может сыграть гораздо более важную роль в этом вопросе.

«Нефтяные компании могли бы сейчас сделать больше, чтобы помочь сократить огромные выбросы парниковых газов, производимых отраслью, но большинство компаний еще не предприняли достаточно усилий, согласно отчету. Нефтяные компании мира направили менее 1% своих расходов на развитие альтернативных энергетических технологий, помимо нефти и газа, несмотря на растущие призывы сократить выбросы парниковых газов. Ведущие нефтяные компании тратят около 5%», — говорится в сообщении.

МЭА призвало нефтяную отрасль использовать свои «обширные ноу-хау и глубокие карманы», чтобы помочь ускорить разработку технологий производства экологически чистой энергии и системы фильтрации вредных выбросов, которая бы улавливала парниковые газы до того, как они попадут в атмосферу.

Как сообщается, МЭА призвало к созданию «большой коалиции» политиков, инвесторов и руководителей нефтяных компаний для совместной работы по преодолению климатического кризиса, но это первый доклад, в котором основное внимание непосредственно уделяется роли нефтегазовых компаний в переходе к энергоресурсам.