Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Представлен проект нового положения о Национальном пантеоне Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Национальный пантеон – место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана», — говорится в проекте положения.

Ожидается, что пантеон будет находиться в ведении акимата столицы на территории Нур-Султана.

«Территория пантеона включает: 1) мемориальное здание; 2) музей памяти (XX-XXI веков) с монументом «Стена памяти»; 3) административное, хозяйственное и вспомогательные здания; 4) надмогильные сооружения; 5) парковую и прилегающую зоны», — сказано в документе.

Согласно проекту положения, погребению на территории пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица: 1) президенты Республики Казахстан и члены их семей; 2) премьер-министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат парламента Республики Казахстан и их заместители, государственные секретари Республики Казахстан, руководители администрации президента Республики Казахстан, председатели Конституционного совета Республики Казахстан, Верховного суда Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан; 3) министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; 4) лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»; 5) граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев», «Еңбек Даңқы» трех степеней; 6) граждане, удостоенные званий «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда»; 7) граждане, удостоенные почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»; 8) другие граждане по особому решению президента Республики Казахстан; 9) с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их позже умершие (погибшие) супруги. Отмечается, что организация захоронения указанных умерших (погибших) лиц будет производиться местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, по инициативе супруга (супруги), близких родственников либо законного представителя умершего (погибшего).

«Местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы для погребения тела в пантеоне осуществляется организация следующих мероприятий: 1) оформление документов для погребения; 2) предоставление необходимых атрибутов, используемых для погребения умершего (погибшего); 3) перевозка тела умершего (погибшего) в пантеон; 4) погребение.

«Религиозные обряды и церемонии осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При принятии решения о погребении учитываются волеизъявление умершего (погибшего) или пожелание супруга (супруги), близких родственников либо законного представителя умершего (погибшего). Обустройство и оформление надмогильных сооружений в пантеоне выполняются в единой форме. Самовольное погребение, создание семейных (родовых) склепов и перезахоронение в пантеоне не осуществляется», — говорится в проекте положении.

В пантеоне планируют вести книгу регистрации погребений, содержащую следующие сведения об умерших (погибших) лиц: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии); 2) дата поступления умершего (погибшего) в пантеон и погребения тела; 3) биография; 4) заслуга(и) перед Республикой Казахстан; 5) иные сведения.

«Проект принимается в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана», — сообщила в пояснительной записке к проекту постановления правительства об утверждении положения министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Напомним, в 2017 году правительство Казахстана уже утверждало положение о национальном пантеоне, в котором будут погребены обладатели высоких государственных должностей, званий и орденов, а также их умершие позже супруги.

31 октября 2018 года МИА КазТАГ со ссылкой на постановление правительства РК от 26 октября 2018 года сообщало, что изменен список, определяющий лица, подлежащие погребению на территории Национального пантеона.

Также сообщалось, что в пантеоне предусматривается раздельное, секторальное захоронение последователей разных религий. По архитектурному замыслу различные секторы разделены между собой.

Отметим, что тема создания Национального пантеона была неоднозначно воспринята казахстанским обществом. Многие сочли затраты на реализацию проекта чрезмерными. 12 декабря 2018 года в акимате Нур-Султана, отвечая на запрос МИА КазТАГ, заявили, что проект строительства Национального пантеона был оптимизирован и стал меньше.

«Общая стоимость по проекту составляет Т958,3 млн, в процессе строительства проект был оптимизирован путем исключения некоторых объемов, экономия средств после чего составила более Т100 млн. Средства были сэкономлены за счет сокращения протяженности главной аллеи, соответственно уменьшились объемы по благоустройству, установке пилонов и части лестничных маршей и так далее», — заявили в столичном акимате, отвечая на запрос агентства.

Строительство пантеона завершилось летом 2019 года.