Казахстан будет отходить от советской модели полицейского государства – экс-сенатор США

Алматы. 20 января. КазТАГ – По мнению бывшего сенатора США и экс-губернатора штата Канзас Сэма Браунбэка, Казахстан будет отходить от советской модели полицейского государства, сообщают американские СМИ.

«В таких странах как Казахстан и Узбекистан экономические и стратегические аргументы в пользу свободы вероисповедания имеют значение. Я думаю, что они будут продолжать настаивать на том, чтобы регион был гораздо более открытым и отошел от бывшего полицейского государства в советском стиле», — сказал Браунбэк, выступая в одном из университетов в Риме на конференции по содействию солидарности между евреями, христианами и мусульманами.

Браунбэк занимает сейчас пост посла США по вопросам международных религиозных свобод.