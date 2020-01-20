Казахстан будет отходить от советской модели полицейского государства – экс-сенатор США

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Алматы. 20 января. КазТАГ – По мнению бывшего сенатора США и экс-губернатора штата Канзас Сэма Браунбэка, Казахстан будет отходить от советской модели полицейского государства, сообщают американские СМИ.

«В таких странах как Казахстан и Узбекистан экономические и стратегические аргументы в пользу свободы вероисповедания имеют значение. Я думаю, что они будут продолжать настаивать на том, чтобы регион был гораздо более открытым и отошел от бывшего полицейского государства в советском стиле», — сказал Браунбэк, выступая в одном из университетов в Риме на конференции по содействию солидарности между евреями, христианами и мусульманами.

Браунбэк занимает сейчас пост посла США по вопросам международных религиозных свобод.

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