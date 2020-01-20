«Казахстан становится страной сплошного и воинствующего популизма?». «Программа развития языков: куда уходят бюджетные миллиарды?». «Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов?». «Информаторов о коррупции на юге больше, чем на севере»

Сетевой Казахстан 20 января 2020г.

IA — CENTR . RU . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Казахстан-2020. Отставка правительства: Коней на переправе не меняют?» — Запустив процесс по своему транзиту казахстанская власть продолжает его аппаратное наполнение. На прошлой неделе перестановки прошли в Совете Безопасности, Службе госохраны и Фонде Елбасы. При этом явно напрашивается продолжение кадровых изменений. В любом случае, ожидание пертурбаций, похоже, становится статусом-кво бюрократии транзитного периода. Сейчас в этом состоянии находится кабмин – накануне расширенного заседания наблюдатели заговорили о смене правительства.

CAMONITOR . KZ . «Казахстан становится страной сплошного и воинствующего популизма?» — В своей недавней статье Касым-Жомарт ТОКАЕВ жестко раскритиковал популизм, назвав его «опасным процессом, который подрывает развитие любой страны и самобытность нации». Понятно, что президент намекал на Казахстан, где это явление обрело масштабы эпидемии. К популизму очень часто прибегают власти, оппозиция, политические партии, национал-патриоты, общественные деятели, блогеры. Казалось бы, народ уже должен понять истинную цену такого рода призывов, лозунгов и обещаний, но очень многие продолжают вестись на них. С чем это связано? Каковы национальные особенности популизма? Куда он может нас завести? И реально ли с ним бороться? Данил БЕКТУРГАНОВ, политолог: «Популизм способствует тотальному оглуплению людей». Максим КАЗНАЧЕЕВ, политолог: «Индикатор неадекватности общества и элиты этого общества». Казбек БЕЙСЕБАЕВ, политолог, бывший дипломат: «Популизм у нас стал частью государственной политики».

Асель ОМИРБЕК — «Программа развития языков: куда уходят бюджетные миллиарды?» — Согласно спущенной еще десять лет назад разнарядке, к 1 января 2020 года казахский язык должен был одержать полную и безоговорочную победу. Предполагалась, что к этому времени на нем свободно заговорят, как минимум, 95 процентов казахстанцев. Пару лет назад «горячие головы» поостыли и скорректировали масштабы триумфа, посчитав, что и 90 процентов будет вполне достаточно. Но вот минула знаковая дата, а обещанного чуда ни в 95, ни в 90 процентов не случилось, хотя его и растили на бюджетных дрожжах. Даже напротив, мыльный пузырь у всех на глазах лопнул. Впрочем, на его месте уже рождается новый, на выдувание которого из казны выделяются не менее впечатляющие суммы.

Женис БАЙХОЖА — «Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов?» — Противоречивые и даже абсурдные новации в сфере образования, которые кое-кто почему-то называет реформами, неуклонно падающий уровень знаний казахстанских школьников и студентов, о чем свидетельствуют результаты исследований PISA и всевозможные рейтинги университетов, наводят на мысль, что, возможно, такое положение вещей кому-то выгодно. Но кто эти бенефициары, или, говоря по-нашему, выгодоприобретатели?

TIME . KZ . «Что же натворил аким Бакауов?» — Главным ньюсмейкером уходящей недели, без сомнения, стал глава Павлодарской области Булат БАКАУОВ. В среду в мессенджерах начали распространять аудиозаписи, в которых шла речь о задержании главы региона сотрудниками Комитета национальной безопасности, а в четверг КНБ официально сообщил, что высокопоставленный чиновник подозревается в превышении полномочий (статья 362 Уголовного кодекса, максимальное наказание — лишение свободы на 7 лет). В чем же подозревается глава Павлодарского региона? Несколько версий одного скандального задержания.

Булат БАКАУОВ

«Приказано лечить» — Экстренных пациентов из прилегающих к Алматы населенных пунктов области будут принимать в больницах города. При необходимости и только в экстренных случаях (это я подчеркну еще раз) пациентов будут транспортировать в ближайшую больницу, а не везти в другой район через весь город. Именно так произошло в день смерти Вани МИХАЛКИНА — трехлетнего мальчика, который умер от осложнения ветрянки.

«Что естественно, то безобразно?» — Секреты звездной внешности всегда волновали публику. Но, как ни странно, даже ради модного нынче хайпа знаменитости не готовы признаться, что прибегают к помощи пластических хирургов. Тех, кто готов открыть свои “страшные” тайны, оказалось совсем немного среди наших артистов.

LITER . KZ . «Бесплатной раздачи денег не будет — Бекетаев рассказал, как будет работать новый социальный фонд» — В декабре 2019 года было предложено создать отдельный социальный фонд, за счет которого бы улучшилась ситуация с выплатой алиментов и в целом, чтобы оказывать помощь оказавшимся в трудных жизненных условиях казахстанцам. Как работу фонда видят в министерстве юстиции проинформировал глава ведомства Марат БЕКЕТАВ.

CARAVAN . KZ . «Информаторов о коррупции на юге больше, чем на севере: почему так происходит» — Давали ли взятку, готовы ли дойти до суда, чтобы наказать мздоимца, и какую сферу считаете наиболее коррумпированной? Казахстанцы приняли участие в общенациональном опросе от Агентства по противодействию коррупции (АПК), итоги которого представили журналистам на прошлой неделе. А также рассказали, сколько заплатили в прошлом году своим осведомителям.

«Арестовать могут все: коммунальщики создали новую схему выбивания денег» — Чтобы взыскать долги с потребителей, коммунальщики могут обращаться не в суд, а к обычному нотариусу. Очень простая процедура: взыскатель приходит в нотариат и просит на официальной бумаге вынести свое распоряжение о взыскании долга. Это называется – исполнительная надпись. Она считается официальным документом, на основании которого у должника могут арестовать буквально всё в счет погашения долга.

«Огромные площади земель сельскохозяйственного назначения в Западно-Казахстанской области остаются неосвоенными» — Пахотные поля и пастбищные угодья, где должны колоситься пшеница и пастись стада, пустуют. Владельцы земель не считают нужным обременять себя трудами, для них важнее наличие в своем ведении огромного пространства, чтобы сказать людям: “Это мое! И это мое!”. При этом те, кто хотел бы работать, не могут добиться от госорганов выделения земли, потому что все уже распределено. Да и без связей здесь не обходится.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Агропрому Казахстана нужен свой сельхозбанк и свой «Мираторг»» — Вертикально-интегрированные холдинги и коммерческий банк для фермеров может стать новой «фишкой» реформ Минсельхоза. Попробуем вывести начатый нами разговор о том, чего не хватает казахстанскому Агропрому на практические выводы-рекомендации для новой команды Минсельхоза. Но поскольку наше утверждение, что ему не хватает, прежде всего … «новой коллективизации» выглядит сразу и как очевидное, и как невероятное, постараемся дополнительно подкрепить его со всех сторон.

FORBES . KZ . «Почему Казахстан ввел мораторий на экспорт живого скота» — Полный запрет на экспорт живого скота из Казахстана ввел Минсельхоз РК после субботней встречи главы ведомства Сапархана ОМАРОВА с крупнейшими мясопереработчиками страны. Причина моратория — во взрывном росте объема отгрузок КРС в Узбекистан, который за минувший год увеличился в четыре раза – с 39 тыс. в 2018 до 156 тыс. по итогам 2019. Кстати, это стало одним из факторов существенного роста цен на мясо в Казахстане.

«Заявление МВД РК вызвало большой резонанс в обществе» — 14 января Министерство внутренних дел Казахстана призвало владельцев армянских и кыргызских автомобилей, находящихся в стране больше года, зарегистрировать их в Казахстане, иначе эти авто будут выдворены из страны. Это заявление вызвало в стране волну недовольства среди автовладельцев. С четверга 16 января стихийные митинги прошли в Актау, Атырау, Уральске, Костанае, Актобе, Жанаозене.

EHONEWS . KZ . «Дело о покушении на Галину Арзамасову оказалось связано с гибелью пассажиров самолета в Алматы» — Недавно Галина АРЗАМАСОВА, общественный деятель из Талгарского района Алматинской области, выступила с видеообращением к президенту страны, где рассказала о том, что гибель людей пассажирского самолета в Алматы, ударившегося при вынужденной посадке о частный дом, произошла в том числе за из-за незаконного строительства на землях вблизи аэропорта. Эти земли реализовывались местным акимом в нарушение всех норм. На общественницу еще в августе было совершено покушение с применением огнестрельного оружия возле здания акимата Талгара за ее разоблачения акима Панфиловского сельского округа АППАЗОВА в деле незаконной реализации поливной земли и участков парков, лесных массивов и даже территорий школ. Сам аким, выступивший заказчиком покушения, сейчас проходит в суде в качестве обвиняемого в совершении хулиганских действий и находится на свободе.

365 INFO . KZ . «Незаконный денежный поток… который лучше не трогать» — Если твой бизнес полу- или вовсе нелегальный, пользуйся электронными платежами — и ничего тебе не будет! Электронные кошельки на сегодня популярнейший платежный инструмент для мошенников и торговцев наркотиками. Эту проблему недавно поднимали в России — но есть она и в Казахстане. Об этом говорит Шавкат САБИРОВ, глава «Интернет Ассоциации Казахстана». И хотя в 2018 году от бывшего министра внутренних дел Калмухамбета КАСЫМОВА поступало предложение о запрете Qiwi-кошельков (наиболее популярного сервиса электронных денег — ред.), это решение так и не было принято. И сегодня, по словам Сабирова, мошенники и продавцы наркотиков продолжают использовать функцию «электронный кошелек».

MATRITCA . KZ . Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ – «Необходимы механизмы выплаты компенсации пострадавшим от вакцинации» — Тему антивакцинаторов надо закрыть, есть лишь те, кто пострадал от вакцин и ищут компромиссное решение. Даже если осложнений всего 1 на 100 тысяч (на самом деле есть более частые виды осложнений), то все равно должно быть решение и для этих единиц. Прежде, чем переходить к решению, необходимо выстроить систему регистрации этих осложнений… Абсолютно все развитые страны из числа тех, кто ввел обязательность, за 20-30 лет до введения обязательности, ввели систему компенсации пострадавшим.

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