Казахстан возглавил топ-10 лучших горнолыжных курортов стран СНГ

Алматы. 20 января. КазТАГ — Казахстан возглавил топ-10 лучших и популярных горнолыжных курортов стран СНГ для отдыха и путешествий зимой в январе и феврале 2020 года, сообщает туристический портал «ТурСтат».

«Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Армении и Кыргызстане. (…) Рейтинг представлен по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ», — говорится в сообщении в понедельник.

Топ-10 лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, популярных среди туристов, составляют: Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Беларуси, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Цахкадзор в Армении, Каракол в Кыргызстане и Чимган в Узбекистане.

Всемирный день снега (World Snow Day) отмечается как День зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS), начиная с 2012 года.

В 2020 году Всемирный день снега на горных курортах стран СНГ отметили 19 января.