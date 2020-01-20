Внушительный список нарушений нашли в Bek Air после авиакатастрофы под Алматы

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ — Внушительный список нарушений нашли в АО «Bek Air» после авиакатастрофы под Алматы, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«После крушения рейса АО «Bek Air» 27 декабря 2019 года АО «Авиационная администрация Казахстана» (AAK) приостановило действие сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности. Это решение основано тем, что за последние три года в авиакомпании произошли два крупных происшествия. Кроме того, исходя из предполагаемого количества наработанных за это время летных часов АО «Bek Air», частота серьезных проблем с безопасностью было значительно выше допустимого уровня безопасности для пассажирского авиаперевозчика. В результате приостановки сертификатов, была инициирована тщательная проверка действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании, в ходе которой выявлены ряд нарушений», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В частности, как следует из сообщения, AAK в ходе проверки АО «Bek Air» выявила две основные проблемы, касающиеся летной годности авиакомпании.

«Во-первых, было установлено, что АО «Bek Air» не смогло контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета. Сведения технических журналов не соответствуют с данными процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое. Отчеты показывают, что АО «Bek Air» регулярно использует этот процесс, когда компоненты одного самолета снимаются для установки на другое воздушное судно. Эти действия вызывают вопросы об учете наработки компонентов и регистрации часов эксплуатации. Также это свидетельствует о неспособности АО «Bek Air» получать запасные части из-за недостатка финансирования или сложности получения запасных частей для старых самолетов», — проинформировали в КГА.

В сочетании с этим, как продолжили в ведомстве, самым серьезным наблюдением является снятие с авиационных двигателей табличек, которые показывают информацию о серийных номерах для отслеживания часов и циклов, в связи с чем «идентификация двигателей не может быть проверена, также не могут быть подтверждены их действительно наработанные часы и циклы».

«Выявлены несколько двигателей с такой проблемой, что ставит под сомнение годность всех авиационных двигателей, эксплуатируемых АО «Bek Air». Кроме того, производитель авиационных двигателей Fokker-100 компания Rolls Royce сообщила, что с тех пор, как эти самолеты поступили в эксплуатацию в Казахстан, к ним не поступала информация о капитальном ремонте данных двигателей. Rolls Royce также сообщила в АО «Авиационная администрация Казахстана» о том, что процедуры, требующей снятия таблички с данными, не существует, и что ни при каких обстоятельствах она не разрешит делать это с действующим двигателем», — отмечается в сообщении.

ААК ожидает, что АО «Bek Air» значительное внимание будет уделено вопросу правильной идентификации записей, хранящихся на самолетах, которые будут показывать все замены компонентов; идентификация двигателя должна быть произведена таким образом, чтобы авиакомпания смогла доказать, какие это именно двигатели, и что все записи с серийными номерами верны.

«Второй основной проблемой летной годности является существенное количество замен агрегатов с одного самолета на другой, а также отсутствие инвентарного контроля, необходимого для их управления. Этот процесс не контролируется должным образом, что потребует дальнейшего изучения вопросов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов авиакомпании. Также существует множество других нарушений, таких как статус ELT (аварийный радиомаяк), нехватка противопожарной защиты грузовых отсеков, спасательных жилетов и т.д., которые применимы ко всем самолетам», — подчеркивается в сообщении.

В целом, по данным КГА, «состояние флота оценивается как неудовлетворительное, что ожидаемо, учитывая возраст самолетов, а также состояние процедуры по поддержанию летной годности».

«Это подтверждает то, что в связи с обширным перечнем нарушений, сертификаты летной годности не могут быть восстановлены до тех пор, пока нарушения не будут устранены, и пока ААК не убедится в том, что летная годность воздушных судов находится на приемлемом уровне», — пояснили в комитете.

Также в КГА отметили, что «в части летной эксплуатации авиакомпании перечень выявленных нарушений также внушителен».

«Особую озабоченность вызывает вопрос подготовки кадров АО «Bek Air», поскольку проверка документации свидетельствует о серьезных недостатках в вопросах обучения по безопасности и их учета в компании. Очевидно, что записи недостаточно подробны или содержат значительные отклонения, которые ставят под сомнение их достоверность. Здесь следует принять меры для улучшения процесса подготовки кадров, чтобы все экипажи были должным образом обучены правильной эксплуатации самолета», — следует из сообщения.

Как подчеркнули в ведомстве, «во время изучения видеодоказательств в аэропорту Алматы было выявлено, что экипажи АО «Bek Air», готовя свои самолеты к полету, в основном, не проводят обход, либо проверку крыла, как того требует руководство по эксплуатации воздушного судна».

«В руководстве по эксплуатации самолета Fokker 28-100 четко указано, что крыло самолета должно проверяться перед каждым полетом, и, более того, для самолетов этого типа в руководстве указывается, как должна выполняться эта проверка. Эта процедура была введена в качестве директивы по летной годности после катастрофы в г. Скопье в Македонии в 1993 году. Крыло необходимо тактильно (руками) проверить в трех точках вдоль передней кромки на верхней поверхности, нижней поверхности и передней части крыла. В руководстве говорится, что если есть лед, то крыло должно быть от него очищенно. Из изученных видеозаписей подготовки самолетов АО «Bek Air» видно, что данная проверка не проводилась», — проинформировали в КГА.

По данным комитета, «в отчетах о тренировках нет свидетельств того, что проводилась подготовка к зимней эксплуатации воздушных судов, а также нет программы подготовки, которая показала бы, что экипажи самолетов этого типа обучаются управлению рисками обледенения».

«Учитывая характер эксплуатации воздушных судов в зимний период в Казахстане, это является серьезной проблемой безопасности. Она связана с системой управления безопасностью полетов, которая должна содержать оценки рисков деятельности авиакомпании. Система управления эксплуатационной безопасностью является проактивным инструментом обеспечения безопасности и при правильном использовании может значительно улучшить работу», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщается, на данный момент проверка в АО «Bek Air» продолжается.

«После его завершения, авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в ААК план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае, если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны. До тех пор, пока эти действия не будут завершены, действия сертификатов приостановлены на неопределенный срок», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета. По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники. В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на него после публикации постов о махинациях начало оказываться давление.

Как сообщало 30 декабря МИА КазТАГ, разбившийся близ Алматы самолет Fokker 100 эксплуатировали восемь авиакомпаний по всему миру – тайваньские Formosa Airlines и Mandarin Airlines, немецкие Contact Air и OLT Express Germany, афганские Kam Air и Safi Airways, африканская Air Djibouti и казахстанская Bek Air. 5 января МИА КазТАГсообщило, что в различных крушениях Fokker 100 погибли более 200 человек, в ряде случаев причиной было обледенение.

5 января 2020 года бывший глава Bek Air Нурлан Жумасултанов назвал авиакатастрофу под Алматы «роковым стечением обстоятельств», а неделей ранее – 30 декабря на пресс-конференции обвинил в авиакатастрофе дом, с которым столкнулся лайнер.

6 января в комитете гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития попросили не комментировать крушение самолета Bek Air до окончания расследования.

8 января власти Казахстана рекомендовали временно воздержаться от покупки билетов Bek Air.

10 января вице-премьер Роман Скляр сообщил, что основной версией случившейся катастрофы является обледенение воздушного судна. Не исключается, что на самолете мог скопиться лед. Комиссия по расследованию авиакатастрофы планирует изучить противообледенительную жидкость. Также стало известно, что пять самолетов в день катастрофы под Алматы не обработали противообледенительной жидкостью. Отметим, что сразу же после авиакатастрофы знакомый с ситуацией источник МИА КазТАГ уже называл обледенение в качестве основной версии причин крушения авиалайнера Fokker 100 под Алматы. Вместе с тем Скляр считает, что на детальное расследование крушения авиалайнера может уйти больше года. Также он сообщил, что комиссия отвергла версию о спутном следе в качестве причины авиакатастрофы. 14 января генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) Питер Гриффитс сообщил, что антиобледенитель типа 1 действует меньше четырех минут.

В этот же день МИА КазТАГ со ссылкой на пресс-службу управления земельных отношений Алматинской области сообщило, что законность возведения дома у аэропорта Алматы изучит рабочая группа в регионе.

12 января Bek Air заявил о невозможности возврата денег за авиабилеты из-за отзыва сертификата.

13 января в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что в научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического) самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, обнаруженных на месте авиационного происшествия; вся информация передана в правительственную комиссию по расследованию. Также в МАК сообщили, что запись параметрического самописца передана уполномоченному представителю Нидерландов.

14 января МИА КазТАГ со ссылкой на генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) Питера Гриффитса сообщило, что антиобледенитель типа 1 действует меньше четырех минут. Он отметил, что «проверки по противообледенительной обработке проводятся во многих аэропортах, жидкости, закупленные в России, показали хорошую эффективность». При этом он обратил внимание на то, «что срок их действия может быть очень коротким при очень холодной температуре – четыре минуты или менее для типа 1, и 20 минут или менее для типа 4».

16 января ААК заявил, что указанные в обращении авиакомпании Bek Air доводы являются необоснованными.

В этот же день в пресс-службе акимата Талгарского района Алматинской области сообщили, что строительство дома у аэропорта Алматы, в который 27 декабря 2019 года врезался самолет Bek Air, не согласовывали.

16 января в Bek Air заявили, что авиакомпания обжалует в суде приостановку сертификата.

18 января стало известно, что Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) отозвала код у Bek Air.