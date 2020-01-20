Правящая партия Узбекистана выдвинула действующего премьера на пост главы правительства

Алматы. 20 января. КазТАГ — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП), победившая на прошедших 22 декабря 2019 года парламентских выборах в Узбекистане, выдвинула на пост главы правительства действующего премьер-министра Абдуллу Арипова, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«В ходе проходящего сегодня заседания политсовета УзЛиДеП Абдулла Арипов единогласно выдвинут на должность главы правительства республики», — сообщил представитель партии.

По словам представителя либерал-демократов, на заседании также было принято решение о том, что руководителем фракции УзЛиДеП в законодательной (нижней) палате олий мажлиса (парламента) республики будет председатель исполкома политсовета партии Актам Хаитов.

В соответствии с законодательством, кандидатуру премьера на рассмотрение президента предлагает партия, набравшая наибольшее количество депутатских мест на выборах в законодательную палату.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил 13 членов сената (верхней палаты) олий мажлиса (парламента) республики. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

В соответствии с документом, сенаторами, в частности, стали директор Института математики имени В.И. Романовского Академии наук Шавкат Аюпов, заместитель премьер-министра – председатель комитета женщин Эльмира Баситханова, председатель Совета федерации профсоюзов Кудратулла Рафиков, председатель Союза писателей Сирожиддин Саидов, министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев.

В сенат входят 100 членов. 16-17 января на совместных заседаниях кенгашей (советов) местных представительных органов власти в верхнюю палату парламента было избрано 84 сенатора – по шесть представителей от Республики Каракалпакстан, Ташкента и 12 областей республики. 16 сенаторов назначаются президентом Узбекистана.

Абдулле Арипову 58 лет, он занимает пост премьер-министра Узбекистана с 14 декабря 2016 года.