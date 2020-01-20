Ногаев обсудил с вице-президентом «Белнефтехима» поставки нефти в Беларусь

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ — Министр энергетики РК Нурлан Ногаев обсудил с вице-президентом Белорусского государственного концерна по нефти и химии (концерн «Белнефтехим») Андреем Бунаковым поставки нефти и нефтепродуктов в Беларусь, сообщает пресс-служба минэнерго РК.

«17 января состоялась встреча Ногаева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Казахстан Анатолием Ничкасовым и Андреем Бунаковым. Стороны обсудили вопросы по проекту текста соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, возможные объемы поставок нефти и нефтепродуктов и другие вопросы», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, в целом проект соглашения рассматривается государственными органами.

«Начало возможных поставок предполагается после вступления в силу соглашения, которые будут зависеть от коммерческих интересов хозяйствующих субъектов сторон», — следует из сообщения.

Наиболее оптимальным вариантом, как подчеркнули в минэнерго, «являются поставки трубопроводным транспортом, но в случае, если экономика мультимодальных поставок будет «проходимая», то такие поставки тоже возможны».

«В первую очередь надлежит подписать и ратифицировать соглашение, и второе – необходима коммерческая заинтересованность компаний по поставкам нефти и нефтепродуктов в РБ», — резюмируется в сообщении.

Напомним, договоренность о поставках казахстанской нефти в Беларусь была достигнута во время официального визита Александра Лукашенко в Нур-Султан 24-25 октября 2019 года.

6 декабря вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что Беларусь заинтересована в импорте сырья и загрузке собственных мощностей по переработке нефти. Он пояснял, что Беларусь «заинтересована не в готовых нефтепродуктах, импорте бензина или дизельного топлива, их больше интересует сырье для переработки в виде нефти, нафты и газойля, которыми они могли бы загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы и самостоятельно получать готовые продукты». В частности, как было озвучено во время переговоров, – это 3,2 млн тонн в год различными видами транспорта.

26 декабря в БелТА появилось заявление посла РК в Беларуси Аскара Бейсенбаева о наличии общеполитических договоренностей «о транзите нефти через систему «Транснефти» из Казахстана в Беларусь».

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе министерства энергетики (МЭ) РК, где заявили, что «пока идут переговоры». В минэнерго тогда отметили, что «в целом по соглашению к консенсусу мы пришли, сейчас мы должны пройти внутригосударственные процедуры согласования с другими министерствами, лингвистической, научно-правовой экспертизы». В ведомстве пояснили, что когда стороны договорятся по объемам, «то можно будет разговаривать о маршрутах транспортировки, разговаривать с коллегами из России».

В этот же день официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил ТАСС, что ни казахстанская, ни белорусская стороны не обращались в «Транснефть» по поводу прокачки нефти, добавив, что не было ни устных, ни письменных обращений.