Россия перестала считать легионерами профессиональных спортсменов из ЕАЭС

Алматы. 20 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Россия перестала считать легионерами профессиональных спортсменов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент агентства.

«Опубликованы приказы министерства спорта Российской Федерации, в соответствии с которыми профессиональные спортсмены из государств ЕАЭС не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, регби, водному поло, гандболу, хоккею, хоккею с мячом и хоккею на траве», — говорится в понедельник в сообщении, размещенном на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭС).

Как отмечается, ранее решением коллегии ЕЭК страны ЕАЭС были уведомлены о недопустимости ограничений при трудоустройстве в физкультурно-спортивные организации (организации физической культуры и спорта) профессиональных спортсменов, являющихся гражданами других государств-членов.

«Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызская Республика проинформировали ранее комиссию об устранении ограничений при трудоустройстве профессиональных спортсменов, являющихся гражданами других государств Союза», — резюмируется в сообщении.