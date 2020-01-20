Партия «Наше право» обещает бороться за переход Казахстана к парламентской республике

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Определившая своей идеологией либерал-демократию партия «Наше право» намерена бороться за переход к парламентской республике, передает корреспондент агентства.

«Либерал-демократическая партия («Наше право» – КазТАГ), мы – либералы. Это 100%-но оппозиционная (партия – КазТАГ). Данную власть мы не поддерживаем. Эта власть оторвалась от народа, народ не слышит. Мы намерены добиваться замены президентской формы управления на парламентскую форму управления», — заявила в понедельник на презентации штаб-квартиры партии «Наше право» в Нур-Султане ее основатель Санавар Закирова, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ об идеологии и отношении данной организации к действующей власти.

Ответственная за идеологию партии Гульнар Оразгулова перечислила направления программы партии: приведение Конституции РК международному законодательству; национализация отраслей, занятых добычей, переработкой и экспортом стратегических не возобновляемых природных ресурсов (нефти, газа, угля, черных, цветных и благородных металлов); проведение реформы судебной системы, прокуратуры и МВД; проведение реформы медицины и образования; адресные вливания субсидий сельчанам для развития сельского хозяйства; полная ликвидация домов престарелых, детских домов и домов малюток и создание патронатных семей; бесплатная выдача земли по 15 соток каждому гражданину Казахстана; отмена налога на самозанятых; повышение минимальной пенсии как минимум до Т300 тыс.; повышение пособия на ребенка; повышение пособий для инвалидов и отмены ежегодного подтверждения инвалидности; выплата пособия для безработных; выделение квартир всем многодетным матерям за счет государственного бюджета.

«Сделать общественный транспорт бесплатным во всех городах Казахстана; все авто парковки, повсеместно сделать бесплатными; сократить количество запрещающих дорожных знаков на 30% по всему Казахстану; видеорегистраторы «Сергек» установленные для фиксации нарушений на дорогах, перенести в следственные камеры, следственные изоляторы, тюрьмы, зоны вольного поселения для предотвращения нарушений прав граждан; все кабинеты чиновников оснастить аудио и видео камерами для мониторинга их работы», — закончила перечислять пункты программы идеолог партии.

Отвечая на вопрос корреспондента о количестве сторонников партии, Закирова сообщила, что до сегодняшнего дня учет вступивших в организацию не велся.

«С сегодняшнего дня мы начинаем процесс регистрации, прием заявлений от граждан», — добавила она.

На вопрос «арендуется ли данная квартира или находится в частной собственности?» Закирова ответила, что данная квартира принадлежит ей и ранее в ней находилось туристическое агентство.

«На общественных началах (работаем – КазТАГ), но теперь мы думаем, если люди захотят вступить в партию, они будут платить членские взносы. Думаем, в среднем Т1 тыс., наверное, в месяц. И еще будет вступительный взнос Т5 тыс. Вот на эти деньги мы будем офисы снимать в других местах, на эти деньги будем развиваться», — сообщила основатель партии, отвечая на вопрос о штате партии.

По словам Оразгуловой, партия уверена в том, что успешно пройдет процесс государственной регистрации.

Гражданская активистка Санавар Закирова неоднократно подвергалась административным наказаниям за проведение несанкционированных акций протеста в Алматы и Нур-Султане.

29 октября 2019 года МИА КазТАГ сообщал о том, что Санавар Закиова вместе с другими гражданами Казахстана подала в суд на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой обязать его выполнять взятые на себя обязательства. Согласно заявлениям активистов, президент их обращения перенаправляет в Верховный суд, на который они же и жалуются.