Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Схема движения изменилась на одной из крупнейших улиц Нур-Султана, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции (ДП).

«В связи с перекрытием движения автомашин по путепроводу №2 (автодорожный мост по проспекту Богенбай батыра), на перекрестках проспекта Богенбай батыра – улицы Валиханова и проспекта Богенбай батыра – улицы Айманова исключены левые повороты и маневр разворота (при спуске с моста)», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В целях исключения транспортных задержек автолюбителям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через проспект Богенбай батыра с правым поворотом на улицу Айманова, направо на улицу Дукенулы и в прямом направлении по улицы Валиханова.

«Для создания более комфортных условий участникам дорожного движения по данному маршруту внесены соответствующие изменения в режим работы светофоров», — добавили полицейские.