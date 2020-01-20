Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Аномальное тепло сохранится в ближайшие три дня на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атлантические воздушные массы, продолжающие поступать на Казахстан, удержат аномально высокую температуру воздуха в большинстве областей республики», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 21-23 января.

Отмечается, что дневная температура воздуха почти на всей территории предполагается от 0 до -8, на крайнем юге 0+5, а смещающие через Казахстан с большой скоростью атмосферные фронты будут вызывать сильный порывистый ветер и снегопады с метелью, в южных областях – мокрый снег, туман и гололед.

«Снегопады с метелью и туманы значительно ухудшат видимость на дорогах до 50-500 м», — предупредили синоптики.