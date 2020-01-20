Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Почти 50 журналистов были задержаны и 17 подверглись нападениям в Казахстане в 2019 году, сообщает международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз».

«Зафиксировано (за 2019 год – КазТАГ): задержаны – 46 журналистов; угрозы журналистам и СМИ – 10 фактов; нападения на журналистов – 17», — сообщили в фонде в понедельник.

Также приведены данные по обвинениям в адрес журналистов и СМИ в уголовном порядке: клевета и оскорбление – 26; распространение заведомо ложной информации – семь; возбуждение розни – пять; участие в деятельности запрещенной организации – семь; оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти – три.

«По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК: за первое полугодие 2019 года судами РК окончены 24 дела по статье 174 (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК РК. Из них: вынесены приговоры по 18 делам; прекращение рассмотрения – одно. Обвиняемых – 26 человек. Из них осуждены 19 человек, оправданы три», — привел данные «Әділ сөз».

Как отмечается, по состоянию на декабрь 2019 года в ЕРДР зарегистрировано 68 дел по статье 174 УК РК. В суд направлены дела по 59 правонарушениям.

«Обвинения в гражданском порядке – 73. Из них претензии и иски о защите чести, достоинства и деловой репутации – 66. Заявленные суммы возмещения морального вреда – Т101,5 млн. Взысканные суммы возмещения морального вреда – Т9,415 млн. Авторы требований к СМИ: госслужащие – 22, юридические лица – 22, граждане – 22. Вынесено судебных решений – 76 (в том числе 21 – в апелляции, 4 – в кассации). Из них в пользу СМИ и граждан – 45. Обвинения в административном порядке – 17», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля 2019 года на пресс-конференции о преследованиях матерей в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) в Алматы, на которой должны были выступить мама многодетной матери Оксаны Шевчук (позже осужденной к одному году ограничения свободы за якобы участие в деятельности запрещенной в РК экстремистской организации «ДВК») и ее адвокат Галым Нурпеисов, было совершено нападение на журналистов. Пресс-конференция была сорвана, у сотрудников МИА КазТАГ отобрали оборудование, а камеры журналистов телеканала «Алматы» и «Радио Азаттық» и вовсе полностью сломали. Была вызвана полиция, которая не предприняла никаких мер в отношении нарушителей. Преступники до сих пор не задержаны.