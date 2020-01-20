Население копирует поведение, а не риторику элиты 20.01.2020 15:00 Политика 111 0 Политолог Максим Казначеев о неспособности официальной пропаганды нейтрализовать боль от социально-экономических проблем Похожие материалы: В США на Facebook подали групповой иск в суд за антиконкурентное поведение Хоккейная «молодежка» — вне мировой элиты, волейбольные сборные РК в борьбе за путевки на Олимпиаду, итоги лыжной многодневки «Тур де Ски», наши шахматисты на ЧМ по рапиду и блицу «Статья об Абае, отсылающая к «елбасы». «Тема парламентских выборов и особенно времени их проведения является дискуссионной среди самой правящей элиты». «Ситуация, когда в банки загоняли миллиарды, повторится, пока кто-нибудь за это не сядет» Банки РК в декабре 2019 года купили долларов США $10,7 млрд, продали – $10,4 млрд «Власти продолжат искать оптимальный баланс между «нужно что-то менять» и «нельзя расшатывать систему»