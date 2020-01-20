Алматы. 20 января. КазТАГ – Узбекистан намерен прекратить экспорт природного газа к 2025 году, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«К 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и его полной переработки внутри страны, а также расширению производства продукции с добавленной стоимостью», — заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Он также отметил, что к 2030 году планируется увеличить производство электроэнергии почти в два раза, нефтепродуктов – в 1,8 раза, добычи природного газа – в 1,2 раза, угля – в 3,3 раза.

По официальным данным, Узбекистан в 2018 году экспортировал 13 млрд кубометров газа, а в 2019 году – более 15 млрд кубометров.

В структуре экспорта газа на 2019 год объемы поставок в Китай должны были составить 8 млрд кубометров, в Россию – 4,5 млрд, южные регионы Казахстана – 2,5 млрд, другие страны Центральной Азии – 500-550 млн кубометров.

Всего в Узбекистане добывается порядка 61 млрд кубометров газа.