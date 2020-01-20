Более 700 многодетных семей в Алматы просят Токаева защитить их права на земельный участок

Алматы. 20 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 700 многодетных семей в Алматы просят президента Касым-Жомарта Токаева защитить их права на земельный участок, передает корреспондент агентства.

«Обращаемся к президенту Токаеву, генеральному прокурору, председателю антикоррупционной службы, председателю Верховного суда и другим уполномоченным государственным органам с просьбой защитить права более 700 многодетных и малоимущих семей, приобретших на собственные средства земельный участок», — говорится в пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции в понедельник.

Как пояснила председатель РОО многодетных матерей Марпия Бопабаева, в 2006 году она на денежные средства более 700 многодетных и малоимущих матерей приобрела земельный участок в Илийском районе площадью 162 га для строительства социальной деревни. Однако в 2008 году в отношении Бопабаевой было возбуждено уголовное дело по части 3 «б» статьи 177 (мошенничество) УК РК и она была осуждена на семь лет лишения свободы. Суд посчитал ее действия мошенническими, поскольку она вместо земельных наделов под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) предоставила вышеуказанный участок крестьянскому хозяйству (КХ), от которого часть предоставивших деньги отказалась.

В пресс-релизе отмечается, что всем вкладчикам Бопабаева обещала земельные наделы «и до сих пор исполняет свои обязательства, признавая всех вкладчиков членами крестьянского хозяйства».

«Мы хотели раздать 700 матерям землю, а остальное – у нас был социальный проект – реабилитационный центр для детей-ивнвалидов, дом матерей, детский лагерь», — сказала Бопабаева.

По словам председателя ЧФ «МБФ имени Усенова Ануарбека» Баян Усен, в отношении Бопабаевой было вынесено три приговора тремя разными судами, при этом в первом случае потерпевшими был признан 151 человек, во втором – 188 человек, и в третьем – еще три. Однако она подчеркнула, что около 300 потерпевших из 342 не подавали заявления в отношении Бопабаевой и не требовали взыскать с нее деньги.

По мнению организаторов пресс-конференции, целью уголовного преследование было завладение всем земельным участком лицами, обвинившими Бопабаеву. Кроме того, они отметили, что в деле была нарушена подсудность, все ходатайства членов КХ отклонены без вынесения судебного определения, а во время отбытия наказания Бопабаевой земельный участок был незаконно сдан в аренду.

«Земля до сих пор на мне. На нее был наложен арест. Тогда был государственный судебный исполнитель, в 2013 году другая судебный исполнитель передала землю той группе, которая меня обвинила. Они создали кооператив и за короткий промежуток его глава сделала земельный проект и госакт, но он был отменен судом. Тем не менее, она незаконно сдавала этот участок в аренду Томасу Саше и он там выращивал кукурузу, пшеницу, зарабатывал деньги до 2017 года за Т2 млн. А уголовное дело в отношении нее прикрыл Илийский район», — пояснила Бопабаева.

В пресс-релизе сказано, что «истинной целью потерпевших, видимо, был передел собственности».

«Эти люди в исполнительном производстве требуют передать им в «натуре» тот же земельный участок КХ», — говорится в пресс-релизе.

Тем временем, противники Бопабаевой попытались сорвать проведение пресс-конференции. Сначала они у входа раздавали свои пресс-релизы, а после начала пресс-конференции пытались прорваться в пресс-зал. Сотрудники пресс-клуба были вынуждены запереть дверь. После чего, противники Бопабаевой стали громко стучать в дверь и устроили скандал, с требованием их впустить. На место пришлось вызвать полицию, а по окончании встречи противоборствующая сторона устроила на улице свою импровизированную пресс-конференцию.

«Бопабаева отсидела по уголовному делу. Одна группа ее осудила, вторая группа – около 200 человек – пошли гражданско-правовым путем. Нам отказали, потому что ее осудили по уголовному делу. Тогда мы подали в уголовном порядке. Нас признали потерпевшими, ее посадили на восемь лет. Решение суда вступило в законную силу семь лет назад. До сих пор мы не можем получить ни денег, ни земли, мы все многодетные матери, нас 195 человек», — утверждает Айгуль Балгабаева, которая представилась одной из потерпевших по делу Бопабаевой.

Женщина сказала, что общая сумма ущерба составляет Т230 млн.

«Общий ущерб – Т230 млн, она сейчас препятствует исполнению решения суда. Я сдавала $8 тыс., а другие сдавали по $10 тыс., по $6 тыс., по $16 тыс. Мы должны были получить по 10 соток на каждого человека. Много многодетных матерей умерло, не дождавшись решения суда», — заявила Балгабаева.