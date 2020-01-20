Токаев посмертно наградил орденом погибшего при исполнении костанайского полицейского

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Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденом «Айбын» погибшего при исполнении полицейского из Костаная Дархана Базарбаева, сообщает пресс-служба главы государства.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом «Айбын» ІІІ степени Базарбаева Дархана Сериковича – полицейского отдела полиции Костанайского района департамента полиции Костанайской области министерства внутренних дел (посмертно)», — говорится в указе Токаева в понедельник.

Напомним, 19 января в городе Тобыл экипаж патрульной полиции выехал на вызов о семейном скандале. При задержании дебошира полицейский Дархан Базарбаев получил смертельное ранение в область сердца, но смог обезвредить преступника. Сотрудник полиции умер по дороге в больницу.

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