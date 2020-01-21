Автолюбитель в Алматы: Настоящие преступления начнутся, когда у людей начнут отбирать авто

Алматы. 21 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Владельцы автомашин с иностранными номерами заявили о намерении отстаивать свое право собственности, сообщил активист Даукен Санатов.

«Сейчас говорится о каких-то преступлениях. Настоящие преступления начнутся, если у людей начнут отбирать машины. Мы будем отстаивать наши права и ездить на наших машинах, это наша личная собственность, даже в Конституции у нас написано, что никто не имеет права отбирать у нас нашу личную собственность. Моя машина зарегистрирована в Армении, стране-союзнике, с которой у нас единое экономическое пространство, единое таможенное пространство, и она оформлена на меня, это моя личная собственность, у меня никто не имеет права ее отбирать», — сказал Санатов после встречи владельцев автомашин с иностранными номерами с представителями партии Nur Otan во вторник.

При этом он напомнил, что «в США даже, если на твою личную собственность посягают, можно применить оружие».

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – почти каждый день в крупных городах страны проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.