БРК займет Т9 млрд на создание производства добавки к моторному топливу в Шымкенте

Алматы. 21 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Банк развития Казахстана (БРК) открыл кредитную линию Шымкентской химической компании (ШКХ) на строительство завода по производству добавки к моторному топливу на Т9 млрд, сообщает банк.

«БРК открыло кредитную линию ТОО «Шымкентская химическая компания» для строительства нового завода по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в городе Шымкент. Стоимость проекта составляет Т13,7 млрд, БРК предоставляет заем в сумме Т9 млрд сроком до 10 лет, оставшуюся часть в размере Т4,7 млрд вложит компания за счет собственных средств», — сообщает БРК во вторник.

Годовая мощность нового предприятия – 57 тыс. тонн МТБЭ. Завершение строительно-монтажных работ завода запланировано на середину 2020 года, указывается в информации.

МТБЭ – кислородосодержащий высокооктановый компонент, используемый при получении автобензинов, применяется в качестве добавки к моторному топливу, повышающей октановое число бензина. Годовая потребность казахстанского рынка в октано-повышающих присадках составляет 80 тыс. тонн.

«На сегодня в Казахстане есть только одно предприятие по производству МТБЭ мощностью 20 тыс. тонн в год», — отмечается в информации.