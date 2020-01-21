Владельцы авто с иностранными номерами из РК намерены обратиться в Арбитражный суд ЕАЭС

Алматы. 21 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстанские владельцы автомобилей с иностранными номерами намерены обратиться в Арбитражный суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в случае, если проблему не удастся решить в Казахстане.

«Мы сейчас пришли и обратились в правящую партию Nur Otan, надеемся, что они нам помогут, если уже от них не будет помощи, мы уже, наверное, будем инициировать сбор денег и поедем в Минск, в Арбитражный суд ЕАЭС, там разбираться», — сказал активист Даукен Санатов после встречи владельцев автомашин с иностранными номерами с представителями партии Nur Otan во вторник.

При этом он выразил надежду, что «облавы» на автомашины с иностранными номерами в Казахстане не будет.

«Я буду ездить, пока не будут трогать. Надеюсь, это не будет такая облава, что с бухты-барахты начнут отбирать. Я надеюсь, что, если какие-то действия начнут предпринимать, сначала будет какое-то уведомление о том, что сейчас начнутся рейды, чтобы с бухты-барахты у нас не начали машины отбирать. Как-никак, 200 тыс. машин кормят 1 млн людей и отбирать 200 тыс. машин это будет вообще ужасно», — добавил он.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – почти каждый день в крупных городах страны проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.