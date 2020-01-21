Вывезти или утилизировать автомобили с иностранными номерами предлагает МВД Казахстана

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Вывезти или утилизировать автомобили с иностранными номерами предлагает министерство внутренних дел Казахстана.

«С 14 января МВД приступило к широкой разъяснительной кампании, потому как до этого работу о необходимости платежей (по ввезенным в РК машинам с иностранными номерами – КазТАГ) органы госдоходов проводили, но никто на это внимания не обратил. Ищем выходы. Кому-то эти автомобили придется вывезти, кому-то, возможно, утилизировать, но есть случаи, когда при соблюдении установленных законодательством требований мы сможем машины оформить. Разбираться будем индивидуально», — сказал на пресс-конференции во вторник первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

Он заверил, что применять специально карательные меры в отношении владельцев автомобилей с иностранными номерами никто не будет, но и никаких льгот по растаможиванию или регистрации МВД не предлагает, потому что это не предусмотрено законодательством.

В свою очередь президент ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов сообщил, что на сегодняшний день страну уже покинуло более 2 тыс. автомобилей, зарегистрированных в Армении.

Отметим, что ранее после встречи владельцев автомашин с иностранными номерами с представителями партии Nur Otan активист Даукен Санатов заявил, что утилизационный сбор за ввоз иностранных автомобилей в Казахстан идет частной компании.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – почти каждый день в крупных городах страны проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.