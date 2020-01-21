Четких сроков перерегистрации ранее ввезенных авто с иностранными номерами нет – ДП Алматы

Алматы. 21 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Четкие сроки перерегистрации ранее ввезенных автомашин с иностранными номерами пока не определены, начальник управления административной полиции департамента полиции Алматы Жандос Мураталиев.

«По срокам никаких ограничений нет, но мы сейчас объясняем, что эти граждане должны в любом случае зарегистрироваться, то есть эти машины должны пройти регистрацию. Мы не отрицаем, что между нашими странами (Таможенного союза – КазТАГ) свободное перемещение любых товаров. Но многие же из них не одну машину приобрели, кто-то ездит, может быть, через неделю туда, машины пригоняет и на этом зарабатывает. Поэтому в любом случае, надо это все законно оформлять», — сказал Мураталиев агентству КазТАГ во вторник.

При этом он отметил, что в настоящее время ведется разъяснительная работа.

«Мы сейчас ведем разъяснительную работу, чтобы наши граждане не попадали в такие уловки – многие же могут попасть в такие мошеннические моменты, что кто-то может перепродавать эти машины, говорить, что здесь можно спокойно ездить, на самом деле, если данное транспортное средство не будет ни по каким стандартам попадать под наши законы, как его можно реализовать или поставить на учет? Поэтому сейчас пока идет разъяснительная работа, каких-либо ограничений пока нет», — отметил он.

Относительно онлайн-регистрации автомашин с иностранными номерами спикер пояснил, что в настоящее время существует онлайн-регистрация для иностранных граждан, въезжающих в Казахстан.

«Онлайн-регистрацию я услышал только после того, как это (ситуация с автомашинами с иностранными номерами – КазТАГ) началось. Онлайн-регистрация есть для граждан тех республик, которые с нами в Таможенном союзе, то есть граждан Кыргызстана, России, Беларуси – пять государств, которые мы заезжаем и можем онлайн зарегистрироваться. А нашим гражданам самим регистрироваться нет необходимости», — добавил Мураталиев.

Напомним, ранее МВД РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей – почти каждый день в крупных городах страны проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.