Алматы. 21 января. КазТАГ — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности упаковки», сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Коллегия ЕЭК утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности упаковки». Перечни стандартов подготовлены комиссией совместно с государственными органами стран союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества. Они учитывают новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в государствах-членах. Решение коллегии ЕЭК вступает в силу с 1 июля 2020 года для своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни», — говорится в сообщении, распространенном.

Также сообщается, что утверждена программа по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту союза «О безопасности аттракционов».

«Предусмотрена разработка к 2022 году 19 межгосударственных стандартов, в том числе 10 – на основе международных и региональных стандартов или идентичных им национальных стандартов», — следует из сообщения.

Вместе с тем одобрен план мероприятий на 2020-2021 годы в рамках меморандума о сотрудничестве в области стандартизации между комиссией и Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM International).

«Реализация меморандума направлена на дальнейшую гармонизацию стандартов с международными требованиями, что будет способствовать повышению безопасности продукции и сокращению технических барьеров в торговле. Например, планом предусмотрена работа по обеспечению доступа к базе стандартов и видеоматериалам ASTM International о стандартах на методы и правила исследований (испытаний) продукции, а также участие представителей ЕЭК в работе технических комитетов и стратегических групп ASTM International», — резюмируется в сообщении.