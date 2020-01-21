Семнадцать друзей Токаева

«Дело Бакауова» может стать началом перезагрузки акимовского корпуса

Неопределенность последних дней вокруг теперь уже точно бывшего акима Павлодарской области Болата Бакауова закончилась его арестом на два месяца по решению суда. Можно сколь угодно долго копаться в первопричинах столь резкой перемены его участи, однако, не вызывает сомнений одно: президент Токаев взялся-таки за «генеральную уборку» в акимовском корпусе.

Можно не сомневаться, что пятница, 24 января, когда должно состояться перенесенное расширенное заседание правительства с участием акимов и под председательством президента, станет без кавычек черной для тех наших «удельных князей», кто не вписывается в «новую систему управления государством». Показательно, что президент заявил о намерении построить такую систему не где-нибудь, а на встрече с «птенцами гнезда своего» под названием президентский кадровый резерв. О том, что среди «резервистов» немало отпрысков бывших и действующих госдеятелей, а также топ-менеджеров квазигосударственного сектора, писалось не однажды. И вполне вероятно, что либо в роковую пятницу, либо вскоре после нее, кому-то из них доверят порулить регионом. Собственно говоря, первый аким-резервист на днях уже появился – правда, на низовом уровне. Вместо уволившегося по собственному желанию главы Наурызбайского района Алматы Павла Кулагина назначен номинант президентского списка Бахытжан Акжаров, у руля Алатауского района, прежнего акима которого «хлопнули» борцы с коррупцией, встал еще один резервист – Азамат Калдыбеков. Оба прежде были достаточно высокопоставленными чиновниками, но в элитный корпус политических госслужащих попали впервые. А в Министерство торговли и интеграции, глава которого Бахыт Султанов на днях всречался с резервистами, они и вовсе давно протоптали дорожку. Так что, президент тихой сапой начинает в стране «кадровый передел», причем, не с головы (откуда в полном соответствии с известной народной мудростью начинается процесс разложения), а с хвоста. Что ж,пусть так – лиха беда начало…

В идеале Касым-Жомарт Кемелевич, разумеется, хотел бы рассадить лояльных ему людей сразу во все 17 регионов. Но этому мешают, как минимум, два обстоятельства. Первое – такая фронтальная чистка определенно не понравится Библиотеке, а второе – у Токаева все еще наблюдается дефицит верных ( а главное – умелых и опытных) управленцев.

В этом смысле весьма показателен замер рейтинга акимов во втором полугодии 2019-го, проведенный ЦСПИ «Стратегия». По его результатам в тройке лидеров – представители, скажем так, староназарбаевской школы – Амандык Баталов, Бахытжан Сагинтаев и Умирзак Шукеев. Да и то, к Сагинтаеву у алматинцев накопились конкретные претензии (плохо чистил город во время недавних снегопадов, не занимается освещением даже центральных магистралей вроде улицы Толе би ).

Что до младотокаевской плеяды регионалов, то К.Искаков (Кызылординская область), Е.Айтаханов (Шымкент), С.Трумов (Мангистауская), Е.Маржикпаев (Акмолинская), О.Уразалин (Актюбинская) болтаются в нижней части рейтинга, имея низкие показатели по всем опциям опроса, но особенно – по информационной открытости и удовлетворенности населения.

Иначе говоря, культивируемая центральной властью «концепция слышащего государства» на местах, мягко говоря, оставляет желать… И какие бы правильные вещи не провозглашались из Акорды, они могут быть дезавуированы меркантильностью и управленческой бездарностью региональных «президентов». Короля всегда играет свита, особенно если король – прогрессист… ну, или хочет прослыть прогрессистом.

История с акимом Павлодарщины, между тем, достаточно банальна. Ну, превысил полномочия, заставляя налоговиков подрисовывать результаты проверки ТОО-шки, возглавляемой ее родственником. Это, конечно, незаконно, но до последнего времени было едва ли не общепринято. В каждой области есть фирмы, так сказать, не чужие местной власти. И все – от домохозяек до мытарей – об этом прекрасно осведомлены. Так что, сам факт содеянного Бакауовым явно не эксклюзивен, и при желании можно пересажать добрую половину акимов. И ведь доблестные борцы с коррупцией с удовольствием сделают это, если будет на то политическая воля. Но кто же тогда в лавке останется?

Ведь очевидно, что кадровая политика – не самое сильное место второго президента и его окружения. Яркий тому пример – аким Нур-Султана Алтай Кульгинов. Вроде бы молодой, энергичный, с хорошим образованием… но не клеится у него в столице – и все тут! Согласно тому же рейтингу «Стратегии» у него 11 место по эффективности управления экономикой, 14-ое по степени удовлетворенности населения, 15-ое по разруливанию политической ситуации. Зато он в тройке лидеров по информационной открытости и по… перспективности. Успешность Кульгинова в последней номинации можно объяснить разве что его относительной молодостью и еще – крайней осторожностью. Даже ушлые и въедливые журналисты Уральска (до назначения в стольный град Алтай Сейдирович возглавлял Западный Казахстан) не нашли за ним особо серьезных прегрешений. В общем, открытый, честный, но… не тянет.

Между тем, не за горами февраль с его «эпохальным» съездом Nur Otan и с возможным объявлением даты досрочных парламентских выборов. По закону, конечно, объявить (или не объявить) их может только президент. Но переиначенную на злобу дня мудрость «президент предполагает, а Елбасы располагает» пока никто не отменял.

А если вдруг завтра выборы, то что делать президенту, у которого нет опоры в действующем парламенте и который очень хочет получить такую опору в новом депкорпусе? Правильно, посадить если не во все, то, по крайней мере, в ключевые и потенциально «неблагонадежные» области доверенных акимов, способных обеспечить нужный президенту результат. Ведь давно известно, что именно от акимов зависит итог любой электоральной кампании в областях, а в конечном счете – по всей стране.

Идеальный для президента вариант – если в феврале на съезде Nur Otan он получит лидерство в партии из рук ее создателя Нурсултана Назарбаева. Тогда для Касым-Жомарта Токаева уже не будет иметь принципиального значения, пройдут выборы в конституционные сроки – весной 2021-го или на год раньше. Но такой вариант маловероятен. Поэтому члену политсовета партии власти (по крайней мере, пока еще партии власти) и одновременно избранному главе государства придется, как ни парадоксально это звучит, играть против «своей» партии во главе с председателем сената. А помогать ему в этом будут назначенные им акимы областей с нуротановскими партбилетами в карманах. Картина, прямо скажем, сюрреалистическая, но вполне реальная – при условии верного и эффективного акимовского корпуса.

«Сильные регионы – сильный Казахстан» — этот постулат, ставший, кстати, одним из ключевых лозунгов избирательной кампании кандидата в президенты от Nur Otan, вновь актуален спустя семь с лишним месяцев после его избрания. Остается только найти – возможно, в том же президентском резерве) людей, способных наполнить этот лозунг конкретным содержанием. До тех пор, пока в областях проходят, сменяя друг друга, слабые, кратковременные и главное – потенциально коррупциогенные «вожди», это будет прямо – и далеко не лучшим образом влиять на рейтинг популярности верховного правителя.

Дело за малым – найти 17 сильных, компетентных и честных.

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