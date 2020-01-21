Курс доллара продолжает снижаться в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 21 января. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник продолжает снижаться в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет 375,7, а продажи – Т376,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т375,8, а продают по Т377,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т376,5, а продажи – Т377,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т375,91.

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