Курс доллара продолжает снижаться в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 21 января. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник продолжает снижаться в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет 375,7, а продажи – Т376,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т375,8, а продают по Т377,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т376,5, а продажи – Т377,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т375,91.