Алматы. 21 января. КазТАГ — Правительство Узбекистана ушло в отставку, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Президент Шавкат Мирзиеев (на заседании верхней палаты – КазТАГ), в соответствии со статьей 93 Конституции Республики Узбекистан, представил кандидатуры на должности председателя сената (верхней палаты) олий мажлиса (парламента) и его заместителей. Члены верхней палаты путем тайного голосования избрали председателем сената олий мажлиса Республики Узбекистан Танзилу Нарбаеву. (…) Кроме того, зачитано заявление премьер-министра о сложении кабинетом министров своих полномочий перед вновь избранным составом олий мажлиса и принято соответствующее решение», — говорится в сообщении.

Как уточняется, путем тайного голосования также избраны три заместителя председателя сената.

«Первым заместителем председателя сената тайным голосованием избран Садык Сафаев. В соответствии со статьей 86 Конституции Республики Узбекистан, одним из заместителей председателя сената является представитель Республики Каракалпакстан. Согласно этой норме Муса Ерниязов тайным голосованием избран заместителем председателя сената. Заместителем председателя сената тайным голосованием также избран Зайниддин Низамходжаев», — следует из сообщения.

Также сообщается, что в ходе заседания сенаторами образованы комитеты по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, по вопросам бюджета и экономических реформ, по судебно-правовым вопросам и борьбе с коррупцией, по вопросам обороны и безопасности, по вопросам науки, образования и здравоохранения, по вопросам женщин и гендерного равенства, по вопросам молодежи, культуры и спорта, по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии, а также комиссия по регламенту и этике.